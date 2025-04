Myrta Merlino e Heather Parisi, volano stracci: caos dopo Pomeriggio 5

Volano gli stracci a distanza tra Myrta Merlino e Heather Parisi. La coreografa statunitense ha pubblicato un post infuocato contro la conduttrice di Pomeriggio 5 dopo che nel talk show, nel corso della puntata in onda il 16 aprile, è stata attaccata per alcune sue posizioni in merito ai vaccini. Da anni la Parisi vive a Hong Kong da dove sta portando avanti una raccolta firme per provare a far indire un referendum con l’obbiettivo di abrogare gli obblighi vaccinali pediatrici. Un’azione criticata aspramente dalla Merlino la quale è stata attaccata dalla danzatrice.

Scontro tra Heather Parisi e Myrta Merlino per un servizio di Pomeriggio 5

Gli attriti tra le due donne sono nati dopo che a Pomeriggio 5 si è parlato del recente video pubblicato su Instagram in cui la Parisi ha definito l’obbligo vaccinale pediatrico “l’ennesimo sopruso di uno Stato che vuole trattarci come ignoranti, incapaci di capire, giudicare e decidere la salute dei nostri figli”. Pronta la condanna della Merlino sulle parole della coreografa. “Per lei non c’è par condicio tra scienza e scemenza”, ha tuonato la giornalista in studio. L’esternazione è stata captata dalla Parisi che ha replicato con un lungo e infuocato intervento social.

“Ti ringrazio per l’attenzione che mi dedichi con continuità nella tua trasmissione Pomeriggio 5, su Canale 5. Vorrei con questo mio intervento correggere alcune inesattezze, fatte sicuramente in buona fede, riportate nella puntata del 16 Aprile”. Ha esordito così la coreografa che ha lanciato poi accuse alla Merlino, affermando che il suo video sui vaccini mostrato in trasmissione è stato tagliato arbitrariamente. Quindi ha sostenuto che se il filmato fosse stato diffuso per intero, si sarebbe capito che lei non si è avventurata in “disquisizioni medico-scientifiche”.

Le puntualizzazioni della coreografa

“Mi sono solamente dichiarata favorevole alla raccolta di firme per il referendum che chiede l’abolizione dell’obbligo vaccinale in età pediatrica – ha aggiunto Parisi -, lasciando che siano i genitori, su consiglio del medico di fiducia, a decidere quale sia la scelta migliore per i propri figli”. Con sarcasmo tutt’altro che velato, la danzatrice ha scritto poi che non pensa che in Italia “sia stato tolto il diritto di opinione su un quesito referendario”. “E spero che non lo voglia fare nemmeno tu”, ha chiosato, sempre riferendosi alla padrona di casa di Pomeriggio 5.

E ancora: “Ho anche sottolineato che è compito dei medici e non mio spiegare le ragioni del perché la vaccinazione pediatrica vada valutata individualmente dai genitori su indicazione del medico di fiducia senza che sia un obbligo indiscriminato per tutti”.

Parisi contro alcuni ospiti del programma

Parisi si è anche scagliata contro alcuni ospiti di Pomeriggio 5, senza però fare nomi precisi. In particolare, ha rimarcato che a differenza di quanto sostenuto da qualcuno, non è vero che lei ha chiuso i commenti sul suo profilo Instagram.

“Ti faccio umilmente notare che, al contrario, l’impossibilità di commentare appartiene invece ai profili social di certi tuoi ospiti. Se i tuoi collaboratori avessero letto oltre le prime tre righe, avrebbero scoperto che ho anche risposto a chi manifestava una idea diversa in merito alla libertà di scelta vaccinale. Sono pochi, ma hanno tutto il mio rispetto”, ha dichiarato la danzatrice.

Heather Parisi ha infine concluso sottolineando che è vero che da anni vive a Hong Kong, ma che suo marito e la sua famiglia sono italiani iscritti all’AIRE e che quindi hanno gli stessi diritti dei cittadini del Bel Paese. “Ricordo ai tuoi ospiti eccellenti che oltre a mio marito, tutti i miei figli hanno passaporto Italiano, che la nostra famiglia è iscritta al AIRE e quindi la mia famiglia è italiana a tutti gli effetti. Gli Italiani che vivono all’estero non hanno meno diritti di quelli che vivono in Italia”, ha chiosato la coreografa.