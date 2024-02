Myrta Merlino assente a Pomeriggio 5: ecco chi la sostituirà

Salta la conduzione di Myrta Merlino per la puntata di mercoledì, 7 febbraio, di Pomeriggio Cinque. A svelarlo è stata la stessa conduttrice con una storia sul suo profilo Instagram, in cui ha fatto sapere ai telespettatori del talk di Canale 5 di non poter andare in onda a causa di alcuni problemi di salute. La giornalista ha la febbre alta e mal di gola, dunque ha deciso di restare a casa per riguardarsi e tornare presto a stare bene.

Da quando ha iniziato a presentare il programma lo scorso settembre, questa è la prima volta che Merlino non è presente. Si tratta quindi di un evento inusuale, al quale però Mediaset è subito corsa ai ripari. Difatti, si è già pensato ad un nome a cui lasciare la conduzione. Di chi si tratta? Fonti vicine a Fanpage hanno svelato che sarà Giuseppe Brindisi a sostituire Myrta Merlino nella puntata di oggi, mercoledì 7 febbraio, di Pomeriggio Cinque.

Inizialmente era uscito il nome di Simona Branchetti, che in passato aveva condotto Pomeriggio Cinque News. Tuttavia, alla fine, i vertici avrebbero deciso di optare per il giornalista e presentatore di Zona Bianca. Pertanto, l’appuntamento con il talk show inizierà come sempre alle 16.55 e finirà alle 18.45, per dare poi la linea al quiz show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un altro.

Non resta che attendere per scoprire come se la caverà Giuseppe Brindisi alla conduzione del programma. Ma, soprattutto, bisognerà aspettare per avere aggiornamenti sulla salute di Myrta Merlino così da capire quando tornerà al timone di Pomeriggio 5, dato che non è chiaro se l’assenza sia relativa solo ad oggi o se, invece, si protrarrà anche per le prossime giornate.

Giuseppe Brindisi, vita e carriera

Giuseppe Brindisi è un giornalista italiano nato a Modugno il 7 giugno 1962. Da giovane inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo come deejay, per poi debuttare nel 1990 in televisione. Nel 1993 inizia a lavorare a Studio Aperto, mentre nel 2001 passa al Tg5 come capo della redazione Internet. Successivamente, ha lavorato a trasmissione come Verissimo, News Mediaset e Stasera Italia. Attualmente, conduce Zona Bianca su Rete 4.