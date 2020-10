Myriam Catania, proposta di matrimonio al Gf Vip: Quentin l’ha stupita così

Proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip 5 per Myriam Catania! L’attrice ha vissuto oggi una fortissima emozione grazie alla sorpresa del compagno Quentin. Su Twitter i tantissimi sostenitori di Myriam si sono riversati per manifestare la propria felicità per questo evento, colpiti dal gesto che ha fatto Quentin. Non tutto è andato però come sperato dai fan dell’attrice, questo va detto. Da ciò che si legge su Twitter, dove i fedeli della diretta h24 non si stancano mai di commentare, tutta la scena della proposta di matrimonio a Myriam è stata praticamente censurata. Di sicuro il Gf Vip non lo ha fatto di proposito, ma sta di fatto che il giardino non fosse inquadrato quando tutto è successo. E di questo c’è grande rammarico sui social, anche perché sarà stato un bel momento e a tutti sarebbe piaciuto assistere.

Proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip: Quentin chiede a Myriam di sposarlo

Ahinoi così non è stato, quindi possiamo solo affidarci ai racconti che poi i concorrenti hanno fatto nella Casa per capire come è andata. Non ci sono video della proposta di matrimonio di Quentin a Myriam al momento, ma forse il Grande Fratello mostrerà tutto nella prossima puntata. Il fatto che non sia andato in onda, infatti, non vuol dire che non ci siano immagini di quel momento. La regia registra tutto, per cui venerdì sera potremmo vedere le immagini della proposta direttamente nella puntata in prima serata con Alfonso Signorini. Oppure potrebbe andare in onda nel daytime. Anche perché Myriam è in nomination, per cui di sicuro si parlerà di lei. Come è già successo d’altronde, quando abbiamo conosciuto il bellissimo figlio di Myriam e Quentin che adesso potrà portare le fedi al matrimonio.

Myriam Catania riceve la proposta di matrimonio al Gf Vip, ma la regia censura tutto

Ma come sarà andata questa proposta? Con le famose urla da fuori col megafono. Quentin è andato sulla strada da cui è facile essere sentit se i concorrenti sono in giardino e ha urlato con il megafono. Le ha urlato di sposarlo e lei non ha potuto fare altro che rispondere con un sentitissimo ed emozionatissimo “sì”. Poi in tanti si sono congratulati con lei nella Casa, per esempio Tommaso Zorzi le ha anche detto che spera di essere invitato al matrimonio. Guenda invece si è complimentata con la famiglia di Myriam per il supporto che le stanno dando, visto che qualche giorno fa è andata pure sua sorella a urlare col megafono fuori dalla Casa.

Myriam ha ricevuto la proposta e sembra che a nessuno freghi assolutamente nulla, stanno continuando a fare quello che stavano facendo #GFVIP — ???? (@taissawife) October 6, 2020

Ma era Quentin fuori! Oddio ha fatto la proposta a Myriam e lei ha detto si!????#gfvip pic.twitter.com/RMu2G3Jry4 — LaPina (@lapinuccia88) October 6, 2020