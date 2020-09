Myriam Catania parla di Argentero, poi la sorpresa di compagno e figlio

Myriam Catania è stata una delle protagoniste della quinta puntata del Grande Fratello Vip 5. L’attrice ha vissuto questi primi giorni nella Casa abbandonandosi spesso alle lacrime e domandandosi se fosse quello il suo posto o meno. Uno dei motivi principali per il quale vorrebbe spesso abbandonare il Gf Vip è suo figlio: il piccoletto le manca davvero tanto e stando dentro la Casa ha capito che forse non avrebbe dovuto lasciarlo. Il bimbo però è insieme al papà Quentin, compagno dell’attrice, quindi non avrebbe motivo di preoccuparsi. Alfonso Signorini stasera ha dedicato uno spazio a Myriam chiamandola nella stanza dei SuperLed e mostrandole prima le foto insieme a Luca Argentero, suo ex marito. I due sono stati insieme dodici anni e conducono ormai due vite separate, si sono rifatti una famiglia, ma l’attrice ha speso belle parole per lui.

Gf Vip 5, Myriam Catania parla del matrimonio con Luca Argentero

Signorini ha ricordato che quando ha parlato con lei di Argentero i suoi occhi brillavano. Da ciò ha capito che Luca è ancora una persona importante e Myriam non ha negato. Ha subito guardato la foto e detto che insieme erano davvero belli insieme: “Eravamo felici, abbiamo passato gli anni più belli della nostra vita”. Ha poi continuato dicendo che Luca è stato un grande compagno e che insieme hanno trascorso gli anni più entusiasmanti della loro vita. Signorini ha poi chiesto che ricordo avesse del giorno del suo matrimonio con Argentero. Myriam ha spiegato che sono ricordi bellissimi, è stato uno dei giorni più belli della sua vita. “Non ho smesso mai di sorridere. Ho un bellissimo ricordo, che però fa parte del passato”, ha aggiunto. E dopo il passato Alfonso è arrivato al presente.

Myriam Catania rivede il compagno Quentin e il figlio al Gf Vip: la sorpresa

Myriam ha subito capito che avrebbe avuto modo di vedere suo figlio e così è stato. Si è subito illuminata al solo pensiero di poter rivedere il suo bambino. E subito Alfonso ha mandato in onda un video del compagno Quentin col figlio. Una bellissima sorpresa per l’attrice! I suoi due uomini l’hanno incoraggiata e supportata, invitandola a non mollare (come ha pensato di fare) perché loro due stanno bene insieme. La Catania era felicissima: “Quanto siete belli! Oddio quanto è cresciuto, in una settimana”. Adesso le spettano alcuni giorni nel Cuculo, ma di sicuro affronterà i prossimi giorni con una carica maggiore rispetto a ieri.