Myriam Catania parla troppo di Luca Argentero? Ecco cosa pensa Quentin

Il dettaglio non è sfuggito ai telespettatori più attenti e puntigliosi: Myriam Catania, nonostante la nuova relazione con Quentin Kammermann, parla spesso dell’ex marito Luca Argentero. Più di una volta ha rilasciato dichiarazioni e aneddoti al Grande Fratello Vip, dove è stata una delle protagoniste della quinta edizione. Ma i riferimenti all’attore di Doc-Nelle tue mani non sono mancati pure nel corso di un’intervista a Domenica Live, dove Myriam si è presentata in coppia col fidanzato Quentin.

Il pubblicitario francese non è infastidito da tutto questo chiacchiericcio sul passato amoroso della madre di suo figlio Jacques? A quanto pare no ed è stata la stessa Myriam Catania a dichiararlo nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi. A detta della nipote di Simona Izzo Quentin non è per niente geloso del rapporto che ancora oggi lega Myriam al suo ex storico Luca Argentero. La Catania ha fatto sapere:

“Sono in pace con il mio passato e quando al GF Vip ho disegnato la linea della vita, mi sono resa conto di quanto fossi grata a Luca che mi ha amata, onorata, rispettata. Si meritava la mia riconoscenza, mi è stato vicino in una fase della vita in cui non ero facile da gestire. Cosa dice mio marito? Sorride e mi stringe la mano. Bisogna essere gelosi del futuro, non del passato”

Myriam Catania e Quentin Kammermann non sono ancora ufficialmente marito e moglie ma il loro legame è più stabile che mai, vista la presenza del piccolo Jacques, che oggi ha tre anni. Per il momento il matrimonio può attendere: la coppia non ha fretta. È più probabile l’arrivo di un secondo figlio, un fratellino o una sorellina per Jacques, che è molto legato ai suoi genitori.

Su Luca Argentero, al quale ha chiesto un consiglio prima di entrare al Grande Fratello Vip, Myriam Catania ha aggiunto, parafrasando una celebre strofa dello zio Antonello Venditti: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e si trasformano”.

Nessun comento invece da parte dell’attore torinese. Il 42enne nelle sue ultime interviste ha sempre parlato solo del grande successo della fiction Doc-Nelle tue mani e dell’arrivo della primogenita Nina Speranza. Dallo scorso maggio Luca è finalmente diventato papà: ha avuto una figlia dalla collega Cristina Marino.

La gravidanza ha scombussolato i piani personali di Luca Argentero: il matrimonio con l’attuale compagna è stato rimandato alla primavera 2021. Un evento assai atteso dai diretti interessati, che sono più che mai complici e uniti, e sono già pronti per il secondo erede.