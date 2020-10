Myriam Catania, il fidanzato: “Nessuna proposta di nozze al GF Vip”

Myriam Catania è stata ospite dell’ultima puntata di Domenica Live, dove ha raccontato della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ma anche di alcuni momenti molto dolorosi della sua vita. Ad accompagnare l’attrice nel salotto di Barbara D’Urso, c’era anche il compagno Quentin Kammermann, che ha fatto alcune precisazioni su una sua presunta proposta di matrimonio, che sarebbe stata fatta da dietro le mura della casa di Cinecittà del reality show. Chiacchierando con Lady Cologno, l’ex di Luca Argentero ha rivelato che le nozze sono un tema ricorrente nelle loro vite, ma i fiori d’arancio non sono nei loro progetti imminenti. Myriam ha aggiunto: “Mi piacerebbe fare una bella festa in spiaggia, quando si potrà“. Poi la parola è passata a Quentin che ha fatto delle doverose precisazioni.

La presunta proposta di nozze

Per chiarire ogni dubbio sulla presunta proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip, Quentin ha precisato: “Ho un grande rispetto per il programma, per Alfonso Signorini e i suoi autori, ma non avrei mai fatto una dichiarazione fuori con il megafono“. Il compagno della Catania ha rivelato di aver detto a Myriam di amarla, ma non che la voleva sposare. Ma ora la domanda che in tanti si pongono è da cosa sia nato questo equivoco. Pare che il colossale fraintendimento sia stato generato da un’altra coinquilina del Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci. L’ex di Flavio Briatore sembra aver quindi mal interpretato le parole urlate da Quentin. A sottolinearlo è stata Simona Izzo, zia di Myriam, che è intervenuta in collegamento telefonico.

Una relazione esplosiva

Dopo la separazione da Luca Argentero, Myriam Catania ha ritrovato il sorriso al fianco di Quentin Zimmermann. Un amore che ha travolto entrambi e che è stato coronato dall’arrivo di un bambino. Sul punto Quentin ha precisato: “Io e Myriam ci siamo amati subito molto forte ed è venuto nostro figlio“. Poi Zimmermann ha proseguito dicendo che la loro è stata una relazione esplosiva, che li ha portati a dimenticare di fare le cose in ordine. Ma questo non esclude il fatto che sappiano entrambi bene quale sarà il loro destino.