Myriam Catania e Quentin si sono lasciati: l’annuncio

L’attrice Myriam Catania ed il suo compagno Quentin Kammermann hanno deciso di porre fine alla loro relazione. A chiarire la situazione è stato proprio quest’ultimo, che ha affidato le sue parole ad uno struggente post pubblicato sul suo account ufficiale Instagram.

Dopo mesi di rumors circa la loro relazione, sono oggi arrivano le conferme. Amore al capolinea quindi per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ed il pubblicitario francese. La loro love story iniziò per caso durante una vacanza ad Ibiza qualche anno fa.

Un incontro casuale, il loro, che nel giro di poco tempo diventò straordinario. La loro relazione è stata coronata anche dalla nascita di un figlio. Ma al contempo la coppia ha dovuto affrontare anche una profonda crisi di coppia. Myriam aveva rivelato infatti che suo marito era ritornato in Francia e che tra loro erano nati problemi anche lavorativi e personali.

L’ex compagna di Luca Argentero è stata una dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ed è proprio durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà, che Quentin le fece una magnifica sorpresa. I due sembravano aver ritrovato una certa intesa.

Anche se negli scorsi mesi Matilde Brandi a Casa Chi rivelò che la Catania ed il marito si erano lasciati. Rumors che hanno trovato oggi una conferma ufficiale. Quentin ha infatti pubblicato delle Instagram Stories che lo ritraggono mentre bacia Myriam.

Ma a gelare sono le parole che si leggono sotto alle immagini. Parole struggenti, che lasciano trapelare tutto il dolore per la fine di un grande amore. Ma anche la gratitudine per aver vissuto una storia tanto bella.

“Dopo averci riflettuto a lungo e dopo tanti tentativi di lavorare sulla nostra relazione come amanti, Myriam ed io abbiamo raggiunto di comune accordo che non possiamo più crescere come coppia”.