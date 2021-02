Myriam Catania, crisi coniugale ed Ermito: parla l’amica Matilde Brandi

Pochi giorni fa lo scoop di Giornalettismo: Myriam Catania e Mario Ermito hanno un flirt. Poi la smentita dell’attore. Caso chiuso? Per niente: nelle scorse ore Matilde Brandi, ospite a Casa Chi, ha dichiarato che Myriam si sarebbe lasciata con il marito Quentin Kammermann dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip. Ed Ermito? Con l’ex gieffino, sempre secondo la Brandi, la Catania avrebbe un rapporto speciale…

“C’è una grande amicizia ma finisce lì. A me non piacciono quelli tanto più giovani, vorrei un mio coetaneo”, ha spiegato Matilde, riferendosi a Myriam ed Ermito (lei ha 41 anni, lui 29). “Parlo spesso con lei, siamo amiche, e credo che si sia lasciata col marito, che abbiano dei problemi”. Le parole della showgirl romana corroborerebbero quanto spifferato da Gabriele Parpiglia, il giornalista che per primo ha sussurrato di una tresca tra Mario e l’attrice. A proposito di Ermito: lui ha detto di non aver intrapreso alcuna relazione sentimentale, ma..

“Myriam mi ha confidato che Mario Ermito le piace e che è un bellissimo ragazzo, poi non so se è successo qualcosa di consistente”, ha raccontato sempre la Brandi nel corso dell’ospitata a Casa Chi. “Per ora so che sono ancora amici”, ha concluso.

Parafrasando la versione di Matilde, la situazione da lei descritta più o meno è questa: Myriam sarebbe ai ferri corti con Quentin e avrebbe un debole per Mario. Un debole che però non si sarebbe ancora tradotto in una vera e propria love story. Per questo Ermito avrebbe smentito di avere il cuore occupato. Chissà se l’amicizia diventerà ‘speciale’ e poi qualcosa ancora di più importante…

La conduttrice capitolina ha anche parlato della sua situazione personale. Dopo la rottura con il marito Marco (l’addio è giunto dopo la conclusione dell’esperienza di Matilde al Gf Vip 5), la Brandi ha confidato che si è fatto vivo qualche corteggiatore. “Qualcosa c’è stato”, ha confessato, lasciando intendere che gli spasimanti non le mancano.

Mario Ermito e Myriam Catania: come si sono conosciuti

Myriam e Mario hanno entrambi partecipato al Grande Fratello Vip 5, eppure non si sono mai incontrati nel reality in quanto l’attore è entrato quando l’interprete romana era già stata eliminata. Quindi? Quando e dove è avvenuta la conoscenza? I due si sono incrociati nel dietro le quinte dello show di Canale 5 dopo le rispettive eliminazioni. Certamente, assicurano i ben informati, c’è del feeling. Basterà per far sbocciare una nuova love story?