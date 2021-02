“Ermito e Myriam Catania si frequentano”: parla Mario, ecco la verità

Nelle scorse ore si è fatta prepotentemente strada la voce di un flirt in corso tra i due attori: adesso arriva la versione di Ermito, ecco come stanno le cose

Nelle scorse ore Mario Ermito, 29 anni, e Myriam Catania, 41, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 (nel reality però non si sono mai incontrati in quanto l’attrice è stata eliminata prima dell’ingresso dell’attore), sono finiti al centro del gossip. Giornalettismo, attraverso un articolo firmato dal giornalista Gabriele Parpiglia, ha parlato di un flirt in concorso tra i due. La testata ha aggiunto che il feeling avrebbe preso quota nel dietro le quinte del reality Mediaset. Ma cosa c’è di vero? Ermito sta seriamente frequentando Myriam, che tra l’altro risulta sposata con Quentin Kammermann, dal quale ha avuto un figlio, Jacques, nel maggio 2017?

Mario, raggiunto da Fanpage.it, ha fatto chiarezza sulle voci ‘rosa’ che lo hanno coinvolto, rigettato quanto trapelato sul suo conto e su quello dell’interprete capitolina 41enne. “Assolutamente no, tutto finto”, ha dichiarato l’attore, smentendo quanto riportato da Giornalettismo. E ancora: “Mi stanno attribuendo donne a destra e a manca. Myriam ha un compagno e prima di mettere in giro certe voci bisognerebbe ponderare bene le situazioni perché determinate affermazioni rischiano di mettere in difficoltà anche lei”.

Ermito ha poi detto di essersi fatto una bella risata nel leggere la notizia, specificando che con Myriam ha un rapporto amichevole come quello che ha con Matilde Brandi e le altre ex inquiline della Casa più spiata d’Italia. “Ultimamente vado di moda, mi attribuiscono flirt con chiunque: siamo partiti da Giacomo Urtis e adesso siamo passati a Myriam”, ha concluso.

Il fatto che Mario abbia citato Matilde Brandi e gli altri ex inquilini della dimora di Cinecittà non è un caso. Anzi funge da doppia smentita visto che Giornalettismo, nel lanciare lo scoop su di lui e la Catania, ha aggiunto che anche gli altri concorrenti eliminati dalla quinta edizione del reality vip sapevano tutto del flirt in corso. Flirt che, stando alla versione di Ermito, non è mai esistito.

Per ora non è invece arrivato alcun commento da parte dell’attrice romana, che, si ricorda una volta di più, risulta ufficialmente legata a Quentin Kammermann. Anche su questo punto Giornalettismo ha gettato ombre. Nell’attribuire all’attrice una “amicizia speciale” con Ermito, aggiungeva che Myriam ““avrebbe” o meglio aveva il cuore impegnato”. Insomma, è stata messa più che in dubbio la relazione coniugale di Myriam con il pubblicitario francese a cui è legata. Dopo la smentita netta di Mario, non resta che attendere anche quella della Catania, per chiudere definitivamente il cerchio del gossip.