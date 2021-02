Myriam Catania e Ermito, colpo di scena: sono loro gli ex gieffini in love

Colpo di scena attorno al Grande Fratello Vip 5: i due ex concorrenti in love di cui si è parlato nei giorni scorsi sarebbero Myriam Catania e Mario Ermito. A rivelarlo è Giornalettismo, con un articolo firmato da Gabriele Parpiglia, giornalista molto vicino alle dinamiche del reality per via dello stretto rapporto professionale che lo lega ad Alfonso Signorini. Lo scoop è da prendere con le pinze e con tutte le cautele del caso visto che ufficialmente l’attrice risulta ancora essere sposata con il pubblicitario francese Quentin Kammermann, dal quale ha avuto un figlio, Jacques, nel maggio 2017.

Si proceda con ordine: Myriam e Mario sono entrambi ex concorrenti del GF Vip 5 anche se nella Casa più spiata d’Italia non si sono mai incontrati in quanto la Catania è stata eliminata prima dell’ingresso di Ermito, che è giunto nella dimora di Cinecittà a gioco in corso. Dunque? Quando sarebbe sbocciato il flirt? Pare che il feeling si sia acceso “dietro le quinte del reality”. Giornalettismo aggiunge anche che la news avrebbe dovuto rimanere top secret “perché Myriam “avrebbe” o meglio aveva il cuore impegnato”.

La notizia lanciata da Gabriele Parpiglia è dunque uno scoop nello scoop. Myriam non solo avrebbe un particolare legame con l’aitante Ermito, ma avrebbe anche rotto con il marito. La questione è piuttosto spinosa, come dire delicata, e quindi è meglio andarci con i piedi di piombo prima di conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Altra chicca lanciata da Giornalettismo è quella che narra che gli altri ex inquilini del GF Vip 5 sarebbero a conoscenza del flirt, a partire da Matilde Brandi.

GF Vip non solo amori: Roberta Bruzzone a gamba tesa sul reality

Non solo amori e dolcezze attorno al reality Mediaset. Nelle scorse ore la criminologa Roberta Bruzzone, personaggio noto anche a livello televisivo per via delle sue ospitate in numerosi salotti del piccolo schermo, ha tuonato sulla trasmissione di Canale 5. Nella fattispecie la Bruzzone ha commentato il caso di Alda D’Eusanio criticando duramente il programma, il suo conduttore e addirittura l’editore, vale a dire Pier Silvio Berlusconi, numero uno del Biscione.