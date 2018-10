Music Farm torna su Canale 5? Simona Ventura verso la conduzione

Il ritorno di Music Farm con Simona Ventura, ma su Canale 5

Che ne direste del ritorno di Music Farm con Simona Ventura? Il reality aveva appassionato moltissimi spettatori quando è andato in onda nei primi anni Duemila e se tornasse sarebbe accolto a braccia aperte. L’entusiasmo del pubblico si può misurare sin da ora: è bastata una voce di corridoio che annuncia una nuova edizione di Music Farm per scatenare il popolo del Web appassionato di reality! Questo e tanti altri reality vengono ricordati con molta nostalgia dal pubblico. Dopo il ritorno di Music Farm si potrebbe chiedere quello de La Talpa, per esempio!

Music Farm torna su Canale 5 con Simona Ventura?

L’indiscrezione sul ritorno del reality show è arrivata da Blogo: Music Farm potrebbe tornare in primavera, ma su Canale 5. Nelle sue prime tre edizioni è andato in onda su Rai Due. La prima edizione è stata condotta da Amadeus nel 2004 insieme a Rosita Celentano e Gene Gnocchi e tra i protagonisti c’era Ivan Cattaneo, il cantante che ora rischia l’eliminazione al Grande Fratello Vip 2018. La seconda e la terza edizione hanno visto alla conduzione Simona Ventura. E chi meglio di lei potrebbe guidare il ritorno in TV di Music Farm? Dato che ormai fa parte della squadra Mediaset è chiaro che il reality andrebbe in onda su Canale 5, e non più sulla Rai.

Music Farm, il meccanismo e i vincitori delle precedenti edizioni

I vincitori delle tre edizioni precedenti di Music Farm sono stati Riccardo Fogli, Dolcenera e Pago. Tra i protagonisti possiamo ricordare anche Fiordaliso, Loredana Bertè, Silvia Salemi, Iva Zanicchi, Francesco Baccini (che fu espulso), Mietta, Fausto Leali, Viola Valentino, Massimo Di Cataldo, Spagna e tantissimi altri. Rispolveriamo il meccanismo di Music Farm, in vista del suo ritorno: è un reality show musicale. Una gara tra cantanti che vivono insieme e hanno a disposizione dei professionisti per preparare i brani da cantare in puntata. Presente il meccanismo delle nomination: chi riceve più voti decide chi sfidare tra quelli che lo hanno nominato. E il pubblico, al termine della sfida, decide l’eliminato.