Music Farm torna in televisione: al timone una conduttrice arcinota

Music Farm potrebbe tornare molto presto sul piccolo schermo. Da tempo il pubblico richiede a gran voce una nuova edizione del reality/talent show andato in onda per ben tre stagioni su Rai 2. Ebbene, a ben 18 anni dalla sua ultima puntata (trasmessa nel 2006), il programma pare essere finalmente pronto a fare il suo tanto atteso ritorno. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, proprio in questi ultimi tempi, sarebbe in preparazione la quarta edizione di Music Farm. Al momento, non è ancora chiaro dove potrà andare in onda, anche se con molta probabilità sarà sempre la Rai ad ospitare nuovamente la trasmissione.

Chi, invece, sarà scelto per condurre il talent show? Com’è noto, in passato, il reality fu presentato prima da Amadeus nella prima edizione e poi da Simona Ventura nei due anni successivi. Ebbene, sempre secondo un’indiscrezione del giornale Oggi, il programma sarà nuovamente affidato alla Ventura. Addirittura, si starebbe pensando di cucire la trasmissione proprio a misura di “SuperSimo”. Circa un mese fa, ospite da TvTalk, la conduttrice aveva proprio parlato di un possibile ritorno di Music Farm. Alla domanda di un’analista su quale dei suoi vecchi programmi le sarebbe piaciuto tornare a presentare, Simona aveva fatto il nome dello show di Rai 2.

“Secondo me Music Farm è un programma che potrebbe tornare e potrebbe funzionare nella tv moderna”, aveva dichiarato. A quanto pare, la richiesta della Ventura è stata accolta e presto tornerebbe ad avere un programma in prima serata. L’ultimo anno per Simona è stato veramente indimenticabile: oltre al suo talk domenicale “Citofonare Rai 2″ e alla presenza nel tavolo di “Che Tempo che fa“, la conduttrice ha conquistato il pubblico durante la sua partecipazione a “Ballando con le stelle“, classificandosi al secondo posto. Dunque, alla luce di tutto ciò, pare che la Rai voglia puntare di nuovo su di lei.

Music Farm: chi ha partecipato in passato

Music Farm è stato uno dei programmi più amati dal pubblico italiano e sono stati diversi i nomi della musica italiana ad aver preso parte al reality. In passato, hanno partecipato musicisti del calibro di Riccardo Fogli, Fiordaliso, Loredana Bertè, Fausto Leali, Franco Califano, Pago etc. La prima edizione fu vinta da Fogli, mentre le ultime due rispettivamente da Dolcenera e Pago. A questo punto, non resta che attendere per avere la conferma ufficiale del ritorno del talent show, che al momento non ha ancora una data di inizio ufficiale.