Lucarelli sfotte Simona Ventura, l’ira dell’ex Bettarini: insulti pesanti

Il Natale si sa, addolcisce gli animi e rasserena le persone spegnendo ogni ostilità e forma di rancore. A quando pare però c’è un’eccezione: questo detto non vale quando si tratta di Stefano Bettarini e Selvaggia Lucarelli. Nelle ultime ore infatti l’ex calciatore e la giurata di Ballando con le stelle sono tornati a scontrarsi sui social. A quanto pare la scintilla che ha fatto esplodere la tensione tra i due sono state le “pagelle” con le quali la giornalista, nel dopo finale di Ballando con le stelle, ha voluto assegnare dei “voti” ai protagonisti dell’ultima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci su Rai Uno.

A quando pare a Bettarini non è andata proprio giù la pagella dedicata alla sua ex moglie, Simona Ventura, nella quale la Lucarelli ha citato anche lui. Ecco quindi che l’ex calciatore ha voluto esprimersi sui social, pubblicando a sua volta una “pagella” molto pungente dedicata proprio alla Lucarelli. Ecco che cosa ha detto.

I voti di Selvaggia e la risposta di Bettarini

Come in molti ricorderanno, in seguito alla finale di Ballando con le stelle andata in onda sabato 23 dicembre e che ha visto trionfare Wanda Nara, la giurata ha pubblicato sul suo profilo Instagram le pagelle dei protagonisti di questa edizione del talent show. Voti e giudizi, più e meno positivi, sul loro percorso e sulla personalità che ognuno di loro è riuscito a portare sul palco, arricchiti dalla classica vena pungente e ironica che da sempre contraddistingue Selvaggia Lucarelli.

Come anticipato, all’ex calciatore non è piaciuto particolarmente il giudizio che la Lucarelli ha espresso circa la sua ex moglie e alcune frasi hanno letteralmente scatenato la sua furia nei confronti della giornalista. Selvaggia aveva infatti concluso la sua pagella con questa frase: “Si è raccontata così bene che finalmente abbiamo capito tutto della sua vita. Tranne Bettarini, ovviamente. Voto 10″

A quel punto l’ex calciatore, sentendosi tirato in causa, ha voluto rispondere con una Instagram story alla provocazione della giurata e l’ha attaccata pesantemente: “Lucarelli le p***e me le hai già rotte abbastanza, limitati a fare l’albero di Natale che è l’unica cosa che puoi fare. P.s ricorda i guanti che le tue manine tozze e corte mi prendono freddo. Non vorremmo mai… Tu non hai le p***e di Natale per menzionarmi. Io ne ho da vendere.”

Attualmente Selvaggia Lucarelli non ha ancora risposto all’attacco di Bettarini ed è probabile che abbia preferito godersi la giornata di Natale lontano da battibecchi e ripicche. Chissà se magari oggi, passata l’aria natalizia, deciderà di rispondergli oppure preferirà ignorarlo.

Le tensioni tra Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini

C’è da dire che non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini si scontrano. Ci sono state infatti altre occasioni nelle quali i due si sono punzecchiati. Nel lontano 2016 per esempio, la giornalista lo aveva attaccato per aver pronunciato dei commenti poco eleganti e rispettosi nei confronti della sua ex moglie, Simona Ventura.

Infine, nel 2021, quando Bettarini partecipò a Ballando con le stelle, ci fu un ennesima occasione di scontro tra i due. L’ex calciatore infatti, in quell’occasione pronunciò termini dai significati ambigui rivolgendosi alla giurata: “I tuoi interventi, i tuoi giudizi segnano e per tanti motivi! Sì che tu di performance te ne intendi! Trova anche tu la tua identità, provaci! Credi in te stessa, ascolta questo mio consiglio spassionato… Anzi, prendi l’arte e mettila da parte! Buon vento… Anche se nel tuo caso parliamo più di brezza Selvaggia, è troppo evidente”.

A quel punto la Lucarelli aveva replicato, descrivendo l’ex calciatore con parole durissime e concludendo con: “Noto per commenti sessisti, si conferma ossessionato da due cose: le donne affermate e ‘le performance’ delle donne.” Insomma, pare proprio che il rancore tra i due sia rimasto invariato in tutti questi anni, dal momento che è bastata una semplice battuta da parte della giurata di Ballando per far esplodere di rabbia Bettarini.