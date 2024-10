Muller, foto al cimitero con le figlie. E’ polemica: “Toccato il fondo”

L’ultimo post pubblicato sui social da Andreas Muller, compagno di Veronica Peparini, stanno facendo molto discutere il web. Il ballerino ha difatti recentemente pubblicato alcuni scatti che lo ritraevano in un cimitero in compagnia delle sue gemelline nate da poco. Molti suoi follower hanno trovato le immagini di cattivo gusto, commentando negativamente quanto condiviso dall’ex volto di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo meglio che cosa è successo e perché s’è scatenata una polemica.

La polemica per le foto al cimitero con le figlie

Ancora una volta Andreas Muller è al centro di una polemica. Dopo i palloncini lanciati in aria per la nascita delle figlie, a far parlare questa volta è stato un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale qualche ora fa. Il ballerino ha difatti condiviso alcuni scatti che lo ritraggono al cimitero in compagnia delle sue gemelline Penelope e Ginevra, nate dalla relazione con la collega Veronica Peparini. L’ex volto di Amici di Maria De Filippi voleva che le sue bambine conoscessero suo zio Salvatore, al quale era molto legato, scomparso lo scorso ottobre dopo una lunga malattia. Lo zio era stato il primo a sapere della nascita delle piccole, tuttavia non ha fatto in tempo a conoscerle.

Proprio per tale motivo Andreas ci teneva a fargli visita al cimitero dov’è sepolto in compagnia delle gemelle. L’idea di condividere un momento così intimo con i suoi follower, tuttavia, ha scatenato delle polemiche. Muller ha difatti immortalato quegli attimi pubblicando le foto sui social. Agli scatti ha aggiunto un toccante messaggio rivolto allo zio ed in sottofondo ha deciso di usare la canzone “Ovunque Sarai” di Irama.

Di seguito la commovente dedica di Muller allo zio:

Ciao zio, oggi è un anno senza te e sono venuto a trovarti con Ginevra e Penelope. Oggi, a un anno di distanza di un anno da uno dei giorni più brutti della mia vita, sono venuto a salutarti con i tesori più grandi della mia vita! Manchi tanto ma oggi in quel cimitero c’erano anche sorrisi in mezzo alle lacrime. Ginevra ha il tuo sorriso. Sei il loro angelo custode.

Nonostante le bellissime parole, l’ex volto di Amici si è beccato numerosi commenti negativi per la sua scelta di pubblicare le foto sul social. Negli scatti si vedono lui e Veronica con le bimbe in braccio, dinanzi alla tomba. Un momento così privato che, secondo molti, non andava condiviso su Instagram.

Di seguito riportiamo solo alcuni dei commenti più significativi:

Chissà se anche questa volta il ballerino deciderà di rispondere come avvenuto in passato per altre polemiche.