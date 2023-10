Mughini ha messo le mani addosso all’ex: rischio cacciata dal GF 8

Non è passata neanche una settimana dall’ingresso di Giampiero Mughini all’interno della Casa del Grande Fratello ma il giornalista si è già reso protagonista di numerose polemiche. Nel giro di pochissimi giorni infatti il concorrente è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico grazie a un paio di uscite che non sono di certo passate inosservate al pubblico. Dalle notizie sulla Juventus riferite a Giuseppe Garibaldi, violando il regolamento, alle affermazioni su Matteo Salvini che ha definito “Cretino” per le frasi pronunciate dal ministro su Paola Enogu.

L’ultima polemica che ha investito il giornalista è nata nel corso di una chiacchierata che Mughini ha avuto ieri sera, sabato 21 ottobre, con altri coinquilini della Casa più spiata d’Italia e riguarda la sua ex compagna. Le frasi pronunciate dal giornalista gli costeranno la squalifica? Per saperlo occorrerà aspettare la prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nel frattempo però vediamo cosa ha detto il gieffino.

La frase censurata di Giampiero Mughini sull’ex compagna

Ieri sera, come ogni sabato, gli inquilini della Casa del Grande Fratello hanno organizzato una festa nella quale ognuno si è vestito a tema. Nel corso della serata c’è stato spazio per risate, balli e scherzi ma non è mancata occasione anche per chiacchierare e farsi scappare una parola di troppo come spesso accade nella Casa. Uno dei comportamenti più ripresi di ieri sera è stato quello di Giampiero Mughini che è stato criticato duramente dal web per alcune affermazioni su uno spiacevole episodio che lo vide partecipe insieme alla sua ex compagna.

Nel video, che sta facendo letteralmente in giro del web, si vede chiaramente il giornalista seduto sul divano insieme ad altri due concorrenti del reality, nello specifico Mirko Brunetti e Vittorio Menozzi. Proprio mentre Mughini sta raccontando loro di una delle sue relazioni finite male, il giornalista ha pronunciato delle parole molto pesanti. In sostanza, una volta conclusa la storia d’amore, l’ex compagna ha voluto restituirgli tutto ciò che Mughini le aveva regalato nel corso del tempo passato insieme, affermando: “Te li voglio restituire perché non voglio nulla che mi ricordi quello che tu sei stato”.

Un vero affronto per Mughini che, a quel punto, ha continuato la storia riportando la sua reazione alle parole dell’ex compagna: “Le ho dato un ceffone…“. A quelle parole Vittorio e Mirko hanno urlato “no” quasi per coprire l’affermazione di Mughini, che nel frattempo non ha mostrato il minimo pentimento per quella sua reazione, sperando forse che la produzione non l’avesse sentita. Troppo tardi perché in quell’esatto momento, come accade sempre in questi casi, la regia ha tolto l’audio e cambiato subito inquadratura.

Mughini che si vanta dei ciaffoni dati alla sua ex donna ???? #grandefratello #gf pic.twitter.com/dANTmW5yqR — Soqquadro (@gicarestik2) October 21, 2023

La reazione del web

L’intervento della regia non è servito a molto però, tutti hanno sentito le parole di Mughini e in tempo zero il web si è scagliato contro il giornalista: “La cosa ancora più squallida è che non si vergogna nemmeno di raccontare questa violenza…” ha scritto qualcuno. Tra i vari commenti lasciati dai telespettatori c’è anche chi vorrebbe vedere Giampiero Mughini squalificato dal Grande Fratello.

Sicuramente la produzione valuterà il da farsi e, nel corso della prossima puntata ci sarà sicuramente spazio per parlare dell’accaduto. A quel punto se il Grande Fratello lo riterrà necessario, il giornalista verrà ripreso o direttamente eliminato dal gioco.