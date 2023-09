Mughini al GF che fine ha fatto? “Quando entro” e la gaffe epica

A raccontarsi in una recente intervista al Corriere della Sera è stato Giampiero Mughini, giornalista e personaggio televisivo. In mezzo a tanta politica, c’è stato spazio per parlare anche della prossima avventura in tv, ovvero al Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Giampiero Mughini e la partecipazione al Grande Fratello

Dopo Ballando con le Stelle, per Giampiero Mughini si apriranno le porte della Casa più spiata d’Italia. All’interno dell’intervista, il giornalista ha rivelato quando ciò accadrà: “Entro nella Casa tra un paio di settimane. Senza cellulare e senza orologio. Porto la mia salsa per condire quella pietanza“.

Il nome di Mughini, d’altronde, era stato tra i primi a circolare durante le indiscrezioni sul cast del reality di Canale 5. Dagospia aveva poi annunciato la sua presenza nello show, ma solo qualche settimana fa sembrava che la sua partecipazione fosse saltata per via di motivazioni personali. In seguito, tutto si è risolto: Nella seconda puntata del Grande Fratello, Mughini era stato presentato come nuovo concorrente e, come anticipato da lui stesso, entrerà nella Casa tra un paio di settimane.

Per quanto riguarda la precedente esperienza a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, invece, Giampiero Mughini non ha avuto molto da dire. Quando gli hanno ricordato dello “zero” preso dalla giuria, il giornalista ha risposto brevemente, sorvolando sulla questione: “Davvero lei ed io ci siamo incontrati qui per parlare della giuria di Ballando?“.

Spazio anche alla vita privata. Al giornalista ottantaduenne non manca il non aver avuto figli: “Non sarei stato all’altezza. È già stato tanto sposarmi, tre anni fa, con Michela“. Anche Mughini, inoltre, ha conosciuto la depressione. Dopo un periodo dove anche l’andare dal letto al bagno gli costava grande fatica, lo scrittore e giornalista è riuscito ad uscirne “con le pillole. E con la consapevolezza che nella vita esiste il bianco ed esiste il nero“.

Il rapporto con Nanni Moretti e la gaffe su Brigitte Bardot

La pubblicazione di Compagni, addio fu per Giampiero Mughini uno spartiacque positivo, ma anche doloroso. Tra le persone che non gli rivolsero più la parola ci fu anche Nanni Moretti. Mughini è quindi tornato su un vociferato litigio avvenuto con il noto regista cinematografico. Quest’ultimo, in una casa piena di oggetti preziosi, ruppe un bicchierino da whiskey con cui giocherellava. Mughini ha spiegato che non è stato di certo questo l’evento che ha portato alla rottura, bensì il libro citato sopra. “Eppure, se oggi Nanni tornasse a casa mia, lo abbraccerei” ha confessato.

In chiusura dell’intervista, inoltre, Giampiero Mughini ha confessato di non credere in Dio o nell’aldilà. Gli è stato quindi fatto notare che la sua amata Brigitte Bardot non risorgerà: “Purtroppo no. Ma è entrata talmente dentro di noi, che fino a quando sarà vivo un uomo della nostra generazione, BB vivrà“. Sicuramente un bel pensiero, quello espresso da Giampiero Mughini, ma forse è bene ricordare che Brigitte Bardot è ancora viva.