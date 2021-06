Mr. Wrong, titolo originale Bay Yanliş: cosa significa e curiosità

Mr. Wrong – lezioni d’amore è la nuova soap opera turca dell’estate 2021 di Canale 5. Protagonisti della serie sono due volti molto amati dal pubblico televisivo italiano: Can Yaman e Ozge Gurel. Il titolo originario della telenovela non è però quello del riadattamento italiano: ecco spiegato il vero significato.

I telespettatori italiani la conoscono ormai con il nome di Mr. Wrong – Lezioni d’amore, ma qual è il titolo originale della nuova romantic commedy in onda dal lunedì al venerdì dalle 14,45 sulla rete ammiraglia Mediaset? Ecco svelato l’arcano.

Il titolo originario scelto dalla casa di produzione cinematografica Gold Film per Mr. Wrong è Bay Yanliș. Ma cosa significa in italiano? Se si fa una semplice ricerca su Google traduttore, la parola ‘yanliș‘ viene tradotta in italiano con falso.

Bay invece significa in italiano ‘signore’. Ma allora perché nel titolo riadattato per il pubblico italiano è stata usata la parola inglese ‘wrong’ che significa sbagliato? La risposta sta proprio nella trama della soap opera. La narrazione della soap opera turca racconta infatti della storia d’amore che nasce tra due giovani ragazzi, Ezgi e Ozgur.

Una storia che nasce inaspettatamente, dopo che la Inal scopre del tradimento del suo fidanzato. La giovane, costretta a prendere un taxi per recarsi al lavoro, si imbatte in Ozgur, l’uomo che è destinato a farle cambiare la vita. Dopo una serie di sfortunate vicissitudini Ezgi ha un incidente.

Soccorsa e portata in ospedale la giovane fa la conoscenza del dottor Serdar. Per le amiche della Inal non ci sono dubbi sul fatto che quello è ‘l’uomo giusto’ per Ezgi. La giovane deve quindi deve abbandonare una volta e per tutte la tentazione di frequentare l’ennesimo ‘uomo sbagliato‘.

Ezgi incontra inaspettatamente Ozgur in un noto locale di Istanbul. I due hanno un primo approccio. Ozgur cerca di lenire le pene d’amore della Inal, mentre lei ricambia con un fugace bacio. Il giovane ristoratore viene intervistato da una giornalista che vuole raccontare del suo successo tra carriera e vita privata.

L’articolo ha per titolo ‘Bay Mukkemel’ la cui traduzione è ‘Signor Meraviglioso‘. Tra la giornalista e Ozgur nasce del tenero e oltre l’intervista i due passano anche dei momenti di intimità insieme. Il giorno dopo la reporter si scontrerà con la dura realtà, cioè quella di essere stata l’ennesima vittima del fascino di Atasoy. Da qui la decisione di cambiare il titolo del suo pezzo da ‘Signor Meraviglioso’ a ‘Signor Sbagliato‘, ossia Bay Yanlis.

Ozgur è davvero l’uomo sbagliato? I telespettatori possono scoprirlo sintonizzandosi ogni giorno dal lunedì al venerdì in daytime su Canale 5 e il lunedì in prime time sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.