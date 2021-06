Mr. Wrong anticipazioni dal 14 al 18 giugno 2021

Mr. Wrong – Lezioni d’amore, la popolare soap opera turca con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, torna da lunedì 14 a venerdì 18 giugno alle 14,45 su Canale 5 con nuovi emozionanti episodi. Ecco le anticipazioni delle puntate della settimana.

Lunedì 14 giugno

Dispersi in un’isola sperduta nel Mar della Marmora, i protagonisti di Bay Yanlis (questo è il titolo originario di Mr. Wrong – Lezioni d’amore) si troveranno a vivere più di un momento di preoccupazione. Per Atasoy e Ezgi le cose si mettono molto male, ma alla fine riescono a trovare una via d’uscita.

I genitori di entrambi i nostri beniamini sono in agitazione a causa del fatto che non riescono a mettersi in contatto con i propri ragazzi. Che fine hanno fatto? Perché non rispondono più al telefono? Mentre l’ansia cresce, Ezgi e Ozgur riescono a mettersi in salvo, mentre i narcotrafficanti vengono assicurati alla giustizia.

Lunedì puntata serale

Scampato pericolo per i protagonisti di Mr. Wrong – Lezioni d’amore, che ora devono affrontare un’altra dura prova: il matrimonio di Ebru. Inal rivela a Cansu e Deniz come stanno le cose realmente tra Ezgi e Atasoy ed il patto che li lega.

Inal chiede quindi l’aiuto delle ragazze per distogliere l’attenzione della madre Nevin. Le cose comunque sono destinate a complicarsi. Alla cerimonia di nozze infatti si presenta anche Serdar, invitato dalla sposo, insieme alla sorella Yesim.

Martedì 15 giugno

Gizem esce un po’ allo scoperto, rivelando le sue ambizioni e la sua brama di potere nell’ambito del ristorante. Ma non è tutto, poiché fa venire fuori anche tutta l’invidia nei confronti della nuova arrivata, che ha subito fatto – almeno nelle apparenze – breccia nel cuore di Atasoy.

Mercoledì 16 giugno

Dopo aver fatto rientro ad Istanbul, Ozgur e Ezgi si salutano sul pianerottolo. Il fatto che abitino sullo stesso piano li porta anche ad andare insieme al lavoro l’indomani mattina. Ormai i due hanno molto da condividere e sembra che tra i protagonisti di Mr. Wrong ormai si sia instaurato un ottimo feeling.

L’unica a non vedere bene questa vicinanza è Gizem, che esplode dall’invidia e dalla gelosia appena Ezgi e Atasoy arrivano insieme al ristorante.

Giovedì 17 giugno

Ezi non è molto convinta ad andare a cena con Serdar. Alla fine accetta l’invito e chiede un permesso per uscire prima al suo capo. Atasoy sembra però non gradire molto la cosa e mette in atto delle nuove strategie per affrontare la questione.

Venerdì 18 giugno

Cosa accade nella puntata finale della settimana dal 14 al 18 giugno di Mr. Wrong – Lezioni d’amore? A rivelarlo come sempre sono le anticipazioni delle puntate già messa in onda lo scorso anno sul canale Fox Turchia. La madre di Ozgur organizza un incontro al buio per Atasoy.

Nel frattempo la madre di Ezgi decide di fare una sorpresa alla figlia e la va a trovare a casa. L’Inal decide quindi di rinunciare al suo appuntamento con Sedar e passare quindi la serata con l’amata mamma. Ozgur geloso per l’appuntamento di Ezgi con il dottore, organizza una cena con Yesim. I due si ritrovano a casa del ristoratore, ignari del fatto che Inal e la madre li ascoltano.