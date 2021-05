Mr Wrong: quante puntate sono e dove vedere le repliche

Dismessi i panni di Can Divit in Daydreamer – le ali del sogno (titolo originario Erkenci Kus), Can Yaman torna in tv dal 31 maggio 2021 con la nuova soap opera Mr. Wrong – Lezioni d’amore. La serie tv turca va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14,45.

Le fan dell’attore turco – che presto ricoprirà il ruolo di attore protagonista nel reboot di Sandokan – sono quindi in trepidante attesa per vedere la prima puntata della nuova commedia romantica turca. Al fianco di Can Yaman stavolta non c’è Demet Ozdemir, ma un volto molto amato dai telespettatori italiani, ovvero Ozge Gurel.

L’attrice turca, infatti, aveva già lavorato con Yaman in un’altra serie tv che in Italia ha avuto un grande successo. Di cosa stiamo parlando? Ma naturalmente di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Un successo dovuto non solo alla professionalità dei due attori, ma anche al buon feeling che hanno sul set.

Yaman e la Gurel sono quindi una coppia di attori che è ben assortita e funziona bene sul set. Elementi indispensabili per la buona riuscita di un prodotto cinematografico. Una cosa, questa, che sa bene anche Faruk Turgut, produttore sia di Mr. Wrong che Daydreamer – Le ali del sogno.

Il numero delle puntate di Mr. Wrong

A differenza di Erkenci Kus, Mr. Wrong (il cui titolo originario è Bay Yanlis) ha visto la produzione e la messa in onda di una sola stagione. La serie tv è già andata in onda lo scorso anno in Turchia ed ha ottenuto un discreto successo.

Mr. Wrong – Lezioni d’amore è composta da 14 episodi. Troppo pochi per le fan di Can Yaman, che invece si sono deliziate nel guardare il loro beniamino nei 51 episodi di Daydreamer. Occorre fare però una precisazione. Le puntate turche a cui facciamo riferimento hanno la durata di circa 140 minuti.

In Italia invece la durata della nuova serie tv è di molto inferiore. Il palinsesto di Canale 5 prevede la messa in onda di Bay Yanlis dalle 14,45 fino alle 15,30; quindi appena 45 minuti. Sempre pochi per le fan, ma decisamente di più rispetto quelli degli episodi di Daydreamer – Le ali del sogno.

Sul perché Mr. Wrong abbia chiuso i battenti alla 14esima puntata è ancora un mistero o quasi. Nel settembre del 2020 era stata ufficializzato il fatto che Mr. Wrong avrebbe avuto un seguito. Successivamente però la soap non avrebbe raggiunto dati di ascolto sufficientemente convincenti.

Dove guardare le repliche di Mr. Wrong

Per chi non potesse vedere alle 14,45 la serie tv con Can Yaman ha un’altra possibilità per non perdere neanche una puntata di Bay Yanlis. Sul sito internet Mediaset Play Infinity è possibile infatti rivedere tutti gli episodi in streaming.

Come è stato anche per Daydreamer – le ali del sogno, anche in questo caso è stata creata una pagina dedicata a Mr- Wrong – Lezioni d’amore sul sito di Mediaset Play. Un’opzione che piace molto ai telespettatori italiani e che consente così di seguire sempre i propri beniamini e non perdere neanche una puntata delle serie tv targate Mediaset preferite.