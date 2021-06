Mr. Wrong, quando finisce la serie tv con Can Yaman

Per quanto tempo ancora è prevista la messa in onda di Bay Yanlis, la dizi turca con protagonisti Ozge Gurel e Can Yaman

Mr. Wrong – Lezioni d’amore, la serie tv turca con protagonisti principali Can Yaman e Ozge Gurel, è stata messa in onda da qualche settimana ormai, ma è grande la curiosità sulla data dell’ultima puntata. Le fan di Bay Yanlis infatti dovranno dire addio molto presto ai loro beniamini.

A differenza di Daydreamer – le ali del sogno, la nuova commedia romantica targata Mediaset – e prodotta da Faruk Turgut della Gold Film – non è destinata a tenere compagnia ai telespettatori italiani ancora per molto tempo. Almeno è certo che non prosegue oltre la stagione estiva.

Erkenci Kus ha infatti avuto un grande seguito di ascolti sia in Turchia che nel resto del mondo – particolarmente in Italia. Ad attestare il successo della dizi turca, infatti, il numero di puntate, che ha raggiunto quota 50. Cosa invece molto diversa per Bay Yanlis (questo è il titolo originario di Mr. Wrong).

La versione turca di Mr. Wrong prevede infatti appena 14 episodi. La serie tv non è riuscita a vincere la battaglia degli ascolti televisivi, così Fox Turchia ha deciso di non rinnovare la messa in onda. Cosa ha significato questo per la Gold Film? Chiusura anticipata della dizi con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel.

Qual è la data dell’ultima puntata di Mr. Wrong – Lezioni d’amore? Il riadattamento italiano delle puntate turche ( che mediamente hanno una durata circa di tre ore) ha fatto si che la soap opera abbia una messa in onda di circa 30 minuti per episodio.

L’appuntamento daily con Ezgi e Ozgur è infatti dal lunedì al venerdì dalle 14,45 su Canale 5. Grazie agli appuntamenti pomeridiani e a quelli serali, la dizi turca è destinata quindi a non fare compagnia ancora per molto ai telespettatori italiani.

Mr. Wrong chiude prima del previsto. Una notizia questa che è destinata a scontentare le numerose fan che vantano in Italia sia Can Yaman che Ozge Gurel. I tre appuntamenti serali di Bay Yanlis che Mediaset ha deciso di mandare in onda in prime time hanno fatto anticipare così la data dell’ultima puntata.

La chiusura della soap opera è quindi prevista per il mese di agosto. Troppo presto per le numerose fan del programma, che invece speravano di poter vedere i loro beniamini in tv anche per la stagione autunnale.