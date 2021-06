Mr Wrong location: dove è stata girata la serie con Can Yaman

By

Ecco svelate alcune location dove sono state fatte le riprese della popolare serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel

L’estate 2021 di Canale 5 si tinge di rosa grazie a Mr. Wrong – Lezioni d’amore, la nuova commedia romantica che vede come protagonisti principali due personaggi molto amati dai telespettatori italiani, ovvero Can Yaman e Ozge Gurel.

Se della trama di Mr. Wrong (titolo originario Bay Yanlis) ormai si sa tutto o quasi grazie agli spoiler turchi, ci sono ancora alcuni dettagli e curiosità da scoprire. A cominciare dalle location dove è stata girata la serie tv che terrà compagnia ai telespettatori italiani fino a fine estate.

Come è stato anche per Daydreamer – Le ali del sogno, i luoghi scelti dalla produzione della Gold Film per girare le scene di Mr. Wrong si trovano ad Istanbul e dintorni. La bellezza dei paesaggi dislocati nell’affascinante quanto misteriosa ex capitale dell’impero ottomano ha apportato decisamente un valore aggiunto al prodotto finale.

Sicuramente vincente è stata la scelta di aver girato alcune scene in quartieri ed ambienti reali sia nell’ex Costantinopoli ma anche in località marittime come quella di Gocek. Molti telespettatori si stanno chiedendo ad esempio se il bel ristorante che si vede nella soap sia vero.

Ebbene si. Quel bel ristorante esiste realmente, si trova ad Istanbul e si chiama Alancha Restaurant. Per chi volesse sapere invece dove si trova l’abitazione di Ozgur Atasoy (il personaggio interpretato da Can Yaman) deve spostarsi invece nel quartiere di Atasehir.

Ma non è tutto perché altre scene di Mr. Wrong – lezioni d’amore sono state girate in altri quartieri tipici della città, come ad esempio quello di Kadikoy, caratterizzato da abitazioni e locali pittoreschi. Tra le bellezze paesaggistiche che caratterizzano la serie tv ci sono anche la città marinara di Bodrum e Fethyie.

Per godere di queste bellezze paesaggistiche ed assaporare quindi un po’ della vecchia e nuova Istanbul non rimane che vedere i prossimi appuntamenti con Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Can Yaman e Ozge Gurel, rispettivamente nei panni di Ozgur Atasoy e Ezgi Inal, vi danno quindi appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 14,45 circa fino alle 15,30 su Canale 5. Da metà giugno sono previsti anche degli appuntamenti serali con la soap opera dell’estate 2021.