Mr. Wrong anticipazioni dal 28 giugno al 2 luglio 2021

Mr. Wrong – lezioni d’amore, la popolare soap opera turca in onda dal lunedì al venerdì dalle 14,45 su Canale 5, continua a spopolare e registrare un successo di ascolto dopo l’altro. La storia d’amore tra Ezgi e Ozgur appassiona e infiamma il cuore dei telespettatori italiani.

Ecco le trame ed i riassunti degli appuntamenti che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio 2021. Sono tanti i colpi di scena e gli eventi inaspettati che animeranno non poco il sequel della narrazione.

Lunedì 28 giugno

Ozgur vuole andare in fondo e capire chi si è messo di traverso e gli ha impedito di aprire il nuovo locale. Nelle more delle sue ricerche arriva al La Lou, dove vede Serdar e Ezgi. Il ristoratore si convince che tra i due ci sia del tenero.

Lunedì puntata serale

Quando Ozgur vede la Inal insieme a Sedar alla festa a sorpresa in suo onore, incomincia a pensar male della ragazza, quindi prende una drastica decisione e la licenzia. La delusione del momento porta Ezgi a litigare pure con le sue amiche.

Ozgur scopre che quello che lui pensava essere un tradimento in realtà altro non è che un colossale malinteso. Serdar e Ezgi non stanno insieme, quindi il giovane ristoratore decide di andare a Bursa per chiederle scuse. Ma la ragazza non ne vuole più sapere di lui.

Martedì 29 giugno

Arriva il giorno del festeggiamento del compleanno di Ezgi. Durante il party Ozan si prende di coraggio e chiede finalmente un appuntamento a Deniz. Ma la cosa più emozionante è la proposta di matrimonio che Levent fa a Cansu. Ma qualcosa è destinato a far cambiare nuovamente tutti gli equilibri nella notte.

Mercoledì 30 giugno

Cansu è in dolce attesa. Almeno questo è quello che arriva all’orecchio di Levent. Dopo averlo detto alla figlia, l’uomo chiede nuovamente la mano a Cansu. La ragazza accetta o respinge la proposta del dottore?

Giovedì 1° luglio

Le anticipazioni delle puntate turche di Mr. Wrong rivelano che Sevim viene a conoscenza del fatto che la Inal ha fatto rientro ad Istanbul. Sevim decide quindi di parlare con Nevim, consapevole delle volontà della figlia di vivere la sua storia d’amore.

Venerdì 2 luglio

Nuovi guai per Ezgi e Ozgur che devono fare i conti con la perfidia di Tolga. a giovane Inal viene infatti accusata di aver divulgato dei dati sensibili dell’azienda di Tolga. Per scoprire il sequel della narrazione non rimane quindi che collegarsi da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio alle 14,45 su Canale 5.