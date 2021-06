Mr. Wrong anticipazioni dal 21 al 25 giugno 2021

Mr. Wrong – lezioni d’amore torna con nuovi emozionanti appuntamenti da lunedì 21 a venerdì 25 giugno 2021 alle 14,45 circa su Canale 5. Quale il sequel della narrazione della storia d’amore tra Ozgur e Ezgi? A svelarlo sono gli spoiler delle puntate turche.

Lunedì 21 giugno

Brutte notizie per la nostra eroina Ezgi. La giovane protagonista di Mr. Wrong, infatti, sorprende Ozgur e Yesim in atteggiamenti intimi. La cosa la fa andare su tutte le furie, fino al punto che la Inal decide di rompere il patto fatto con il ristoratore. Solo dopo poco tempo Ezgi si accorge che è tutto un malinteso.

Lunedì puntata serale

Irem e Yesim si ritrovano sedute ad un tavolo del ristorante La Gabbia a parlare di Ezgi e Ozgur. E non solo. La prima, infatti, è intenzionata ad appurare se tra il ristoratore e la sua vicina di casa ci sia effettivamente del tenero. La seconda, invece, vuole far colpo su Ozan.

Nel frattempo Ezgi ha invitato Serdar alla serata latino-americana. Un gesto fatto con il preciso scopo di far ingelosire Ozgur. Il giovane ristoratore incomincia a provare dei sentimenti nei confronti di Ezgi. Le mamme dei due protagonisti di Mr. Wrong – lezioni d’amore si presentano a casa dei rispettivi figli e li costringono a riorganizzare i loro piani per la giornata.

Martedì 22 giugno

Per allontanare le influenze negative di Ezgi, Fitant e Sevim decidono di fare un rito scaramantico a casa di Ozgur. Durante il rito, però, qualcosa non va nel verso giusto. Nel tentativo di far bruciare delle spezie, i due rischiano di far divampare un incendio in casa.

Mercoledì 23 giugno

La puntata di mercoledì 23 giugno è forse quella che attendevano da tempo le fan della soap. Ozgur e Ezgi si aprono l’uno con l’altro e confessano i loro reali e reciproci sentimenti. A far da cornice a questo momento epico, le linee sinuose e sensuali della città più magica, misteriosa ed affascinante della Turchia, Istanbul.

Giovedì 24 giugno

Il compleanno di Ezgi è alle porte. Per lei ci sono due grandi sorprese. Ozgur sta organizzando una serata speciale, mentre Serdar si adopera per organizzare un party con gli amici più cari della ragazza. Cosa decide di fare Ezgi? Con chi sceglie di passare il suo compleanno?

Venerdì 25 giugno

Durante l’ultimo appuntamento settimanale con Mr. Wrong – Lezioni d’amore, Levent fa una confessione alla figlia. Il dottore ammette di avere una relazione con Cansu. La figlia però lo sorprende, dicendogli che era già a conoscenza della situazione.