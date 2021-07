Mr. Wrong anticipazioni 20 luglio: Ozgur chiede a Ezgi di sposarlo

Mr. Wrong – Lezioni d’amore, la soap opera turca in onda ogni martedì sera dalle 21,45 circa su Canale 5, torna ad infiammare il pubblico televisivo con nuovi emozionanti episodi. Nuovi colpi di scena sono quindi destinati a movimentare il sequel della narrazione.

Cosa sta accadendo nella complicata storia d’amore tra Ezgi e Ozgur? A rivelarlo sono come sempre le anticipazioni che provengono direttamente dalla Turchia. Bay Yanlis (questo è il nome originario della dizi turca) è stato già mandato in onda in prima visione su Fox Turchia nel 2020.

Chissà se perché troppo omologata agli standard internazionali o che altro, fatto sta che la soap opera con protagonista Can Yaman e Ozge Gurel non ha convinto il pubblico televisivo turco. Tanto che è stata annullata la già prevista seconda stagione della soap opera.

La storia d’amore di Atasoy e della bella Ezgi ha invece convinto il telespettatore italiano. Tanto che Mediaset ha deciso, dopo vari cambi di messa in onda, di trasmettere la dizi il martedì in prima serata. Al posto di Mr. Wrong nella fascia pomeridiana invece c’è Brave and Beautiful.

Grandi emozioni e nuovi colpi di scena aspettano quindi il telespettatore. Nella puntata di martedì 20 luglio, infatti, Atasoy chiede la mano a Ezgi. Un momento imperdibile, che le tante fan della soap – così come di Yaman e della Gurel – aspettano ormai da mesi.

Ma questa non è solo l’unica novità dei prossimi episodi. Tra le tante anche il nuovo ruolo di Ezgi nel ristorante di Atasoy. La giovane infatti, grazie all’aiuto dei suoi genitori, riesce a diventare socia minoritaria della Gabbia. Per Atasoy ora c’è solo un unico pensiero: sposare Ezgi.

Per conoscere il sequel della narrazione non rimane che collegarsi martedì alle 21,45 circa su Canale 5, subito dopo Paperissima Sprint. In alternativa, per chi non potesse essere davanti al teleschermo a quell’ora o avesse voglia di rivedere le puntate, è possibile la visione in streaming.

Per farlo è necessario collegarsi alla piattaforma web di Mediaset Play Infinity. Dopo aver fatto l’accesso, basta cercare la pagina ufficiale di Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Qui si trovano non solo tutte le puntate della soap (ovviamente solo quelle già messe in onda), ma anche alcune curiosità sulla serie.