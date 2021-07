Mr. Wrong anticipazioni 13 luglio: Ezgi e Ozgur in prigione

Ezgi finisce in prigione, mentre Ozgur si autodenuncia per non far rimanere da sola la Inal. I due passano la notte insieme in prigione

Mancano poche puntate ancora alla fine della popolare soap opera turca Mr. Wrong – lezioni d’amore. La dizi prodotta dalla Gold Film di Faruk Turgut ha subito un cambio di programmazione. Infatti, dalla fascia quotidiana è passata alla prima serata.

Un cambio che è stato deciso dai vertici di Mediaset anche in considerazione della guerra degli ascolti. La storia d’amore di Ezgi e Ozgur, interpretati rispettivamente dalla bellissima Ozge Gurel e da Can Yaman, continua ad appassionare il pubblico televisivo italiano.

Gli spoiler turchi annunciano che ci saranno nuovi ed inaspettati colpi di scena negli episodi che saranno messi in onda in Italia martedì 13 luglio 2021. L’appuntamento con la soap è sempre dalle 21,33 circa fino alle 24. Ma quale il sequel della storia?

Nei prossimi episodi di Mr. Wrong – lezioni d’amore la Inal fa un’amara scoperta. La giovane è infatti vittima di un inganno e capisce di essere stata incastrata. L’arrivo di Tolga al locale del cugino Ozgur non annuncia nulla di buono.

L’uomo, infatti, porta con sé un foglio. Si tratta di una denuncia da consegnare alla polizia. Chi viene accusato? A cadere nelle perfide mire dell’uomo è Ezgi. La ragazza è accusata di aver condiviso dei dati sensibili della sua azienda.

A quel punto la Inal ha poco da fare. La giovane è quindi costretta a seguire i poliziotti in prigione. Presa dalla disperazione e dal panico, Ezgi chiama tutti i suoi amici. Il gruppo si mette quindi al lavoro per trovare un modo per fare uscire di prigione la loro amica.

Ozan e Deniz riescono a venire a capo del problema che ha portato la Inal dietro le sbarre. A quel punto Ezgi comprende la vera natura di Tolga. L’uomo, infatti, è tornato ad Istanbul con il preciso intento di fargliela pagare al cugino.

Per non far rimanere da sola Ezgi in prigione, Ozgur si autodenuncia. I due, così, passano la notte insieme in gattabuia. Alle prime ore dell’alba, però, accade qualcosa di inaspettato. I due sono liberi, quindi escono di prigione. Ad accoglierli tutti i loro più cari amici.