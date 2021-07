Mr. Wrong, cambio di messa in onda per Can Yaman: la nuova data

La dizi turca non va più in onda nella fascia giornaliera: ecco quando vedere i prossimi episodi della soap turca

Ultima settimana con il daytime della popolare serie tv turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Mediaset ha deciso di cancellare la fascia quotidiana della soap opera con Can Yaman e Ozge Gurel. Al suo posto sarà trasmessa Brave and Beautiful.

Da circa un mese la soap opera turca aveva preso il posto del dating show Uomini e Donne, sostituendolo nella programmazione quotidiana di Canale 5. Nonostante i dati d’ascolto, però, Mediaset ha deciso di cambiare la messa in onda del programma, portandolo in prima serata.

Mediaset ha deciso di proporre al grande pubblico nella fascia quotidiana la serie tv Brave and Beautiful. Una soap che il Biscione scommette potrà catturare l’attenzione dei telespettatori. Quindi affezionarli in questi mesi estivi, per poi proseguire fino alla stagione autunnale.

La serie con Can Yaman slitta quindi al serale, ma anche in questo caso ci sono stati dei cambiamenti. In queste ultime settimane Mr. Wrong – Lezioni d’amore è andato in onda il lunedì sera, ottenendo un discreto successo in termini di ascolto, con il 9% di share.

A partire dalla prossima settimana, la dizi turca subirà un nuovo cambio di programmazione anche in prime time. A sbarcare il lunedì sera su Canale 5 sarà Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi.

Can Yaman è quindi costretto a ‘sloggiare’ nuovamente. Ma quando va in onda Mr. Wrong? Stando alle ultime indicazioni, i prossimi episodi della dizi turca saranno trasmessi da Canale 5 in prime time ogni martedì sera, a partire dal 6 luglio.

Questa dovrebbe quindi essere la collocazione ufficiale della soap opera per tutto il mese di luglio. Salvo quindi, ulteriori variazioni da parte di Mediaset in corsa. Il gran finale della commedia romantica è previsto per fine agosto o i primi di settembre.

Mr. Wrong – Lezioni d’amore non ha avuto molto successo in Turchia, quindi la serie vede solo una stagione.