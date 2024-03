Mr Rain si ritira dalla musica? Arriva la smentita

Dopo l’ospitata a Verissimo, in molti hanno travisato il discorso di Mr Rain e hanno pensato che si volesse ritirare dalla musica. Oggi in un’intervista per l’Adn Kronos, ha rivelato che non è così.

Il giovane ha spiegato che le sue parole si riferivano ad una pausa da prendere per fare un viaggio, ma in questo momento così importante per lui professionalmente, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Ha bisogno di staccare, è vero, ma ciò comunque gli permetterà di avere ancora più idee o magari anche di scrivere mentre è in vacanza.

“Non ho nessuna intenzione di ritirarmi, fare pause e non riuscirei a fermarmi con la musica. Questa cosa è stata totalmente travisata mentre raccontavo il mio ultimo album, sono stato frainteso per aver semplicemente spiegato che volevo imparare a gestire meglio il tempo, e che volevo farmi una vacanza ma a fermarmi non ci penso proprio“

A Verissimo aveva rivelato di voler imparare a gestire meglio il tempo e di aver bisogno quindi di fermarsi a pensare, ma non intendeva assolutamente il desiderio di lasciare la musica, nemmeno momentaneamente. All’Adn Kronos ha spiegato meglio questo concetto.

“Spero nel giro di due anni di riuscire ad esportare la mia musica anche all’estero. Spero di avere imparato a gestire il mio tempo: in un mondo che va così veloce è davvero una sfida, tutti siamo vittime di ciò che ci accade intorno,e spesso dovremmo imparare a fermarci e a renderci conto di quanto siamo fortunati, per le persone che ci amano, perché facciamo il lavoro che amiamo, per la pizza che mangiamo con un amico. Voglio imparare a rallentare e a godermi ogni istante. Perché non voglio arrivare a 50 anni pentendomi di non aver dato il giusto tempo ad ogni momento della mia vita“

Il cantante ha rivelato di avere molti progetti in ballo. Il suo sogno più grande è quello di far espatriare le proprie canzoni e per questo sta pensando ad un disco in spagnolo. Progetto già iniziato con la versione nuova di Supereroi che per ora sta andando molto bene in radio in Spagna.

Il pensiero di Mr Rain è quello quindi di fermarsi quando non ce la si fa più. Una pausa può fare bene e questo discorso è anche a sostegno del collega Sangiovanni. Ma per quanto riguarda se stesso, al momento si sente pronto ad affrontare altre sfide e non ha alcuna intenzione di mollare sul più bello.

La pausa dalla musica di Sangiovanni

Dopo il penultimo posto a Sanremo, Sangiovanni, in un post Instagram, ha confessato di non stare bene. Per questo ha deciso di rimandare l’uscita del nuovo album e di prendersi una pausa dalla musica. Ad ottobre 2024 sarebbe dovuto partire con il suo tour, ma lo ha annullato.

Il cantante, già durante la settimana sanremese, aveva annunciato di non stare bene e di essere molto debole psicologicamente. Subito dopo ha rivelato di volersi prendere questa pausa. Da una parte i fan sono rimasti spiazzati, dall’altra in molti già avevano capito il malessere del cantante.

A molti artisti succede che il successo arriva improvvisamente ed è talmente tanto che diventa difficile gestirlo. Ma dopo il picco c’è sempre un momento di discesa e non tutti sono bravi a reagire nel modo giusto. Bisogna essere capaci di non farsi soccombere e purtroppo Sangiovanni non ci è riuscito. Complice la storia finita male con Giulia Stabile. Ora il cantante si prenderà un momento per sé in cui potrà curarsi e capire cosa fare del proprio futuro, data anche la sua giovane età.