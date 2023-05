Mr Rain e Sangiovanni hanno plagiato Lazza? Il rapper polemizza

By

Polemica tra Lazza contro Sangiovanni e Mr Rain: il nuovo brano in collaborazione tra i due sarebbe molto simile ad un pezzo del rapper

Giornata di nuove uscite per la musica italiana. Venerdì 12 maggio, infatti, è stato rilasciato il nuovo album di Paola e Chiara e i singoli dei finalisti di Amici: Wax e Angelina. Inoltre, è uscito anche il nuovo singolo di Mr Rain in collaborazione con Sangiovanni, intitolato “La fine del mondo”. Ebbene, in tanti, dopo aver ascoltato il brano, hanno ammesso di aver riconosciuto un suono familiare. La melodia ha ricordato un noto brano di Lazza, “Panico“, a molti utenti di Twitter e allo stesso rapper.

Lazza, infatti, è voluto entrare subito nella polemica scrivendo un tweet che lascia poco spazio alle interpretazioni. “Tanto lo sai”, ha scritto alludendo al ritornello della sua canzone presumibilmente plagiata. Un motivetto che somiglia un po’ troppo a quello del nuovo singolo di Mr Rain, che recita “Tanto poi cadiamo giù“.

In tanti hanno mostrato supporto al secondo classificato dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, riconoscendo l’eccessiva somiglianza tra le due canzoni e capendo il fastidio mostrato dal cantante. D’altro canto, però, c’è chi lo ha aspramente criticato. In particolare, i fan di Sangiovanni e Mr Rain lo hanno attaccato, incitandolo a scendere dal piedistallo e ad essere meno arrogante. Ma, Lazza non si è fatto sicuramente intimorire dai commenti negativi.

Anzi, il rapper ha cominciato a rispondere ad uno ad uno a tutti i suoi haters, dando il via a botta e risposte con diversi ‘Twitterini’. Mr Rain e Sangiovanni, invece, non hanno ancora rilasciato nessuna dichiarazione riguardo questa polemica e il processo di creazione del brano musicale in questione. I due giovani cantanti si saranno ispirata davvero a “Panico” di Lazza? Chissà…

Shady di Amici 16 e le accuse di plagio ad una cantante dell’Eurovision

In molti ricorderanno Shady, una delle protagoniste della sedicesima edizione di Amici. La cantante faceva parte della squadra bianca capitanata prima da Morgan e poi da Emma. Dopo essere stata eliminata dal talent show, la giovane ha continuato a perseguire il suo sogno, diventando un’affermata cantautrice in Francia, dove le sue canzoni si sono convertite in incredibili successi.

Oggi, però, Shady ha attirato l’attenzione del web per un’altra insolita ragione. La cantante, infatti, ha iniziato una pratica legale contro la canzone portata dalla Norvegia all’Eurovision Song Contest 2023, “Queen of Kings” di Alessandra Mele. Secondo l’ex allieva di Amici, il brano sarebbe un plagio della sua canzone Thunder. Come risponderà la cantante norvegese?