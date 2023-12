Mourinho, lezione epica a Chiara Ferragni: smontata con 10 parole

Come si fa la beneficenza? Il tema in questi giorni è dibattutissimo dopo che è scoppiato lo scandalo che ha travolto Chiara Ferragni per via dell’affaire “Balocco“. Sulla questione, nelle scorse ore, ha detto la sua anche Josè Mourinho, l’allenatore della Roma. Chi in questi anni ha seguito un poco il ct portoghese sa bene che è uomo dal pensiero acuto e dalla lingua assai tagliente. Per farla breve, è uno che, come si suol dire, dice le cose come stanno, nel bene e nel male.

Nella giornata di mercoledì 20 dicembre, il coach dei giallorossi è stato protagonista, assieme ad alcuni giocatori della Roma, di un evento benefico organizzato dall’attore Mirko Grezza in collaborazione con i medici e il personale dell’ospedale pediatrico ‘Mater Dei’. Il tecnico portoghese ad un certo punto ha preso la parola e, con una frase di 10 termini, ha espresso come probabilmente meglio non si può il concetto di beneficenza e di come si dovrebbe farla.

“Si fa con la bocca chiusa e il cuore aperto”, ha scandito Mourinho in un passaggio del suo discorso. Nessun riferimento diretto a Chiara Ferragni e Fedez ma, alla luce della bufera che ha travolto la coppia, difficile non pensare che l’allenatore in qualche modo non abbia voluto mandare un messaggio anche in quella direzione.

“Ringrazio – ha aggiunto Mourinho accolto con calore al ‘Mater Dei’ – per l’affetto ma io e i miei giocatori non meritiamo applausi. Il fatto di venire qui deve essere assolutamente normale e naturale. L’applauso è per tutti gli anonimi che fanno beneficenza. Nessuno sa della mia beneficienza”.

Mourinho pubblico e Mourinho privato

Mourinho è un personaggio assai discusso a livello sportivo per i suoi atteggiamenti all’interno del rettangolo verde e nelle sale delle conferenze stampa, dove più volte ha assunto comportamenti inusuali e sopra le righe. Mai, però, si è sentito qualcosa di scandaloso su di lui a livello privato. Anzi, chi lo ha conosciuto lo descrive come un uomo profondamente rispettoso nei confronti del prossimo e generoso. Insomma, quella che si vede innanzi alle telecamere e sui campi da calcio pare che sia più una ‘maschera’ che l’essenza vera dell’uomo.

Tornando a Chiara Ferragni, dopo essere stata travolta dallo scandalo, ha realizzato un video di scuse per poi eclissarsi e sparire da Instagram, quel social che le ha dato popolarità e fama. Tutto tace. E non potrebbe essere altrimenti. Stavolta la patata bollente le è rimasta in mano e si è scottata.