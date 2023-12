Fedez-Ferragni: altri video sulla beneficenza, imbarazzo senza fine

Continua a far discutere il caso Balocco che ha coinvolto Chiara Ferragni negli ultimi giorni. Com’è noto, lo scorso 15 dicembre la Ferragni ha ricevuta una multa di 1 milione di euro dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta. Da lì, è insorta una vera e propria bufera mediatica contro l’influencer. Non sembrano essere bastate neanche le scuse dell’imprenditrice digitale per placare la polemica, la quale si è anche offerta di donare 1 milione di euro all’ospedale Regina Margherita. Difatti, nonostante i tentativi di discolpa e le giustificazioni date sia dalla Ferragni che dal marito Fedez, ogni giorno sembrano uscire nuovi scheletri dall’armadio dei Ferragnez.

Ieri, 19 dicembre, Selvaggia Lucarelli ha segnalato che la Ferragni avrebbe adottato la stessa fuorviante operazione commerciale con le sue uova di Pasqua vendute da Dolci Preziosi. Anche in questo caso, si è fatto credere all’acquirente che una parte delle vendite delle uova sarebbero andate all’associazione “I bambini delle fate”; quando, in realtà, la donazione vera e propria (di soli 36mila euro in due anni) sarebbe stata fatta solamente dall’azienda e non dalla Ferragni. Alla luce di tutto ciò, Chiara e Fedez sono tornati in silenzio stampa. E, nel frattempo, sul web è iniziato a girare un video risalente a solo una settimana fa, in cui il rapper si tradisce con le sue stesse parole.

Fedez s’inchioda da solo: le sue dichiarazioni

Si tratta di un estratto di un’intervista fatta l’11 dicembre scorso da Fedez all’ex magistrato Piercamillo Davigo nel suo podcast “Muschio Selvaggio”. Nel corso della puntata, ad un certo punto, il cantante menziona la battaglia giudiziaria intentata contro il Codacons: Fedez aveva infatti avanzato dei dubbi su un raccolta fondi fatta dall’Associazione durante la pandemia. E, nel parlare dell’accaduto, il rapper sembra descrivere alla perfezione la stessa cosa per cui è stata imputata la sua stessa moglie:

Questi hanno fatto un banner durante la pandemia con scritto: “Dona per il Coronavirus al Codacons”. Ovviamente, se io leggo una cosa così, lascia intendere che se tu doni soldi a loro, avrebbero fatto qualcosa di concreto sul Coronavirus, quindi ospedali etc. In realtà, tu donavi soldi a loro. E il Codacons non si occupa di sanità. Quindi quantomeno è torbido.

Incredibile come tutte le volte che apre bocca rischia che gli torni nel culo con gli interessi pic.twitter.com/AkSf9MQN5N — Bonu (@Bonu4L) December 19, 2023

I Ferragnez e la polemica sul cibo sprecato

Ma, non è finita qui. Nelle ultime ore, è tornato in auge anche un vecchio video incriminante dei Ferragnez, risalente al 2018. Ai tempi, fu organizzata una festa di compleanno a sorpresa per Fedez in un supermercato di Milano. La festa attirò molte critiche per lo spreco di cibo e i coniugi cercarono di correre subito ai ripari, postando un video di scuse. Tuttavia, prima, si misero d’accordo sulla strategia da adottare, che sembra seguire sempre lo stesso modus operandi, ovvero quello della beneficenza. Il rapper e l’influencer furono infatti colti in fragranti, dato che nel filmato è possibile capire dal labiale di Fedez la frase: “Lo diamo in beneficenza diciamo”.

Fedez e il labiale sul cibo sprecato: "Diciamo che va in beneficenza". Dopo la festa a sorpresa al supermercato, a Milano, Fedez e Chiara Ferragni si accorgono che stanno arrivando molte critiche. Così decidono di passare al contrattacco e di postare un video di scuse. Ma prima… pic.twitter.com/5YOe6ctEHh — Davide Scifo (@strange_days_82) December 19, 2023

All’epoca, la polemica scemò velocemente e marito e moglie sembrano essere andati avanti adottando sempre lo stesso schema. Riusciranno questa volta ad uscire dalla bufera mediatica o si tratta veramente del crollo dell’impero dei Ferragnez?