Motta e Carolina Crescentini, matrimonio segreto: presto l’annuncio

Carolina Crescentini e Motta si sono sposati in gran segreto: il motivo e a quando l’annuncio

Motta ha fatto il suo debutto sul palco del Teatro Ariston con un brano sicuramente molto forte e innovativo. Il noto artista sta però finendo al centro dell’attenzione anche e soprattutto a causa della sua situazione amorosa. Il Big in gara al Festival di Sanremo 2019 è legato sentimentalmente a Carolina Crescentini e a quanto pare i due sembrerebbero essersi anche già sposati. Il matrimonio pare sia stato celebrato a New York in gran segreto. Il gossip è scoppiato proprio in queste ultimissime settimane. Oggi, viene a galla un’altra curiosa e presuntissima curiosità. Nella nuova diretta di Detto Fatto, Giovanni Ciacci ha svelato un altro piccolo e particolare dettaglio sulla meravigliosa coppia.

Motta si è sposato in segreto con Carolina Crescentini? L’annuncio arriverà dopo Sanremo

Motta e Carolina stanno insieme dal 2017 e pare abbiano deciso di sposarsi a New York. La notizia è apparsa per la prima volta sul settimanale Spy e oggi pare sia arrivata la conferma grazie alla fede che il cantante sta indossando durante tutte le sue serate a Sanremo 2019. Ovviamente, potrebbe trattarsi anche di un semplice accessorio. Nonostante ciò, anche Giovanni Ciacci è convinto che la coppia si sia sposata e non solo. La scelta di non farlo sapere ai fan è per tutelare l’esperienza al Festival. “Sembra vogliano dare la notizia dopo Sanremo per non creare il caso e non parlare della loro storia d’amore e tendono a non far parlare della loro storia.”

Motta e Crescentini annunceranno il matrimonio dopo Sanremo 2019

In attesa di scoprire se i due si siano sposati realmente o meno, Motta prosegue al meglio la sua primissima esperienza a Sanremo con Dov’è l’Italia. E mentre lui è concentratissimo sulle sue esibizioni, il gossip impazza e si continua a parlare solo di loro e di questo presunto matrimonio.