Morto Toni Capuozzo, la vita ‘straordinaria’ del volto Mediaset: le nozze a Las Vegas e la storia di Kemal

Il 23 ottobre aveva rivelato per la prima volta pubblicamente di combattere contro un tumore, a distanza di nemmeno un mese da quell’annuncio Toni Capuozzo è morto. Lo storico giornalista di Mediaset si è spento il 12 novembre a 77 anni dopo aver vissuto una vita ‘straordinaria’, cioè fuori dall’ordinarietà. Ha costruito una carriera raccontando le zone di guerra. Nato il 7 dicembre 1948 a Palmanova, in provincia di Udine, da padre napoletano e madre triestina, a 19 anni aderì al Partito Comunista per poi passare a Lotta Continua. Ma è nel mondo berlusconiano che diventerà un volto familiare al grande pubblico. Dai primi anni Novanta è stato uno dei giornalisti più apprezzati della tv italiana, lavorando per il Tg5, il Tg4 e a Studio Aperto.

Morto Toni Capuozzo, il giornalista Mediaset è stato stroncato da un tumore

“Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore. Di cosa ho paura? Del dolore, e di perdere la dignità”, aveva dichiarato Capuozzo nel riferire di essere stato colpito da un cancro. Il male aggressivo se lo è portato via rapidamente. Restano invece i suoi reportage, il suo esempio di professionalità, la sua missione di raccontare gli orrori della guerra affinché le persone sappiano che in giro per il mondo ci sono atrocità inimmaginabili.

Dopo aver trascorso l’infanzia in Friuli Venezia Giulia e dopo la maturità classica, si è trasferito a Trento per conseguire la laurea in Sociologia. Fu in questi anni che sposò la causa del Partito comunista italiano e poi di Lotta Continua. E fu sempre in questo periodo che avviò la carriera giornalistica. Nel 1979, sul quotidiano della formazione di sinistra extraparlamentare, seguì le vicende politiche del Sud America. Passò poi a scrivere per le testate Reporter e Panorama. Nel 1992 approdò a Mediaset e raccontò dalle zone di guerra i conflitti sanguinosi verificatisi in Somalia, Afghanistan, Medio Oriente ed ex Jugoslavia.

La storia di Kemal, il bimbo mutilato salvato a Sarajevo

Durante un’ospitata a Verissimo raccontò che quando cominciò l’assedio di Sarajevo, riuscì a mettere in salvo un bimbo di nome Kemal. Il piccolo di soli otto mesi era rimasto mutilato e orfano di madre dopo un attacco serbo. Capuozzo lo celò sotto il giubbotto antiproiettile e lo portò in Italia, dove lo ha cresciuto come se facesse parte della sua famiglia per cinque anni per poi farlo rientrare, finita la guerra, nella sua città d’origine.

“Aveva perso la madre e una gambetta – aveva raccontato al Corriere della Sera – in ospedale ci aveva colpito perché era l’unico che sorrideva. A giugno, due mesi dopo l’inizio dell’assedio, siamo tornati e siamo andati in ospedale con un peluche. Era stato dimesso e stava vicino alla prima linea. Lui gattonava, la nonna era lì e il padre faceva la guardia con il fuciletto. Aveva 7-8 mesi”.

“Era un handicap a orologeria – aveva proseguito – L’abbiamo portato via nascondendolo sotto un giubbotto antiproiettile”. In Italia Kemal è entrato con un permesso umanitario a Trieste: “Lui è andato in ospedale a Pavia. Me l’hanno affidato e lui ha mosso i primi passi a Budrio, vicino Bologna, con una protesi. Essendo un bambino ha dovuto cambiare protesi ogni anno”.

Nel 2004 fu protagonista di un altro episodio storico: durante la guerra in Iraq faceva parte della troupe del Tg5 sequestrata dalle truppe paramilitari Mahdiste nei pressi di Najaf.

A Mediaset, oltre a realizzare diversi speciali, è stato vicedirettore del Tg5 fino al 2013, mentre dal 2000 al 2017 è stato autore e conduttore di Terra!, trasmissione di approfondimento in onda prima su Canale 5 e poi su Rete4. Altra iniziativa degna di nota fu Il sogno di una cosa, approfondimento confezionato nel 2021 e dedicato al centennale della nascita del Pci. L’anno dopo, a trent’anni dall’assedio di Sarajevo, ha realizzato 1992-2022 – Ritorno all’inferno.

Per capire il peso che Capuozzo ha avuto in Mediaset, basti pensare che il 12 giugno 2023, poco dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, fu lui a raccontare il fondatore di Forza Italia a reti unificate. Un altro evento storico raccontato dal giornalista friulano attraverso uno speciale è stato il decesso di papa Francesco.

Capuozzo è stato un volto simbolo della tv e del mondo del giornalismo. Ma non c’è stato soltanto il piccolo schermo nella sua carriera professionale. Per quasi tutta la sua vita ha coltivato le passioni della scrittura e del teatro. Nel 2009 Capuozzo ha messo in scena con Mauro Corona Tre uomini di parola, i cui incassi sono stati destinati alla costruzione di una casa-alloggio per il centro grandi ustionati di Herat, in Afghanistan.

La vita privata: il matrimonio a Las Vegas con Monica, i figli e la separazione

Il giornalista è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Si sa che si era sposato a Las Vegas con Monica, una donna sempre rimasta lontana dai riflettori. I due si sono poi separati, mantenendo comunque un rapporto sereno. Dal matrimonio con l’ex moglie sono nati due figli, Marta e Pietro.

Le frasi e i racconti celebri di Toni Capuozzo

Diversi i racconti e gli aneddoti celebri di Capuozzo. Ad esempio quello relativo al suo carattere non proprio docile: “Ho cominciato all’asilo, mi hanno ritirato perché facevo casino. Poi le elementari… Non c’erano pediatri o psicologi. Fortuna che i miei due figli non mi assomigliavano come carattere, perché adesso mi fa tenerezza pensare ai miei genitori e a quello che hanno attraversato”.

Dopo aver preso la maturità, con un amico cominciò a girare l’Europa e si fece due settimane di carcere: “In Germania mi hanno preso che dormivo in una cabina elettrica e mi hanno sbattuto in carcere 15 giorni per vagabondaggio”. Poi arrivò il giornalismo e la sete di curiosità: “La curiosità è sempre stata al centro del mio lavoro. Se non sei curioso, sconsiglio di intraprendere la carriera del giornalista”. Sulle atrocità dei conflitti disse: “Il pianto di un bambino ti fa male in qualunque lingua”.

E a proposito degli speciali di Berlusconi: “Il primo speciale l’ho fatto quando lui ha compiuto 80 anni. I grandi capi di Mediaset avevano preparato un programma di celebrazioni, ma era tutto troppo elogiativo. Mi chiamano per fare qualcosa che non lo fosse. Ed è stato lo speciale in cui ho detto che non l’avevo mai votato. Un’ora dopo telefona Pier Silvio dicendo: “Mi sono commosso” e da lì tutti a dire “bellissimo”. Pochi giorni dopo mi chiama Silvio Berlusconi in persona. “Buongiorno Capuozzo, volevo ringraziarla”. Pensavo fosse uno scherzo di Cruciani”.

Infine la critica che più gli dava fastidio, ossia l’accusa di essere filo-putiniano: “Io non ho bandiere, ho delle convinzioni e delle passioni civili, non mi batto in favore della destra o della sinistra. A chi mi dice che sono filo-putiniano, rispondo che io sono filo-me stesso”.