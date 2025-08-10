Francesca Pascale: “Silvio Berlusconi? Per me non è morto”

Sono trascorsi due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023, all’età di 89 anni, a causa di complicazioni legate a una leucemia mielomonocitica cronica (una rara forma di tumore del sangue). Eppure, il suo ricordo resta vivo nel cuore degli italiani e di chi gli è stato accanto. Tra questi, anche Francesca Pascale, compagna del Cavaliere per oltre un decennio, che continua a celebrarne la memoria con parole affettuose e gesti pubblici di stima.

Francesca Pascale ricorda Silvio Berlusconi

“Per me Berlusconi da un momento all’altro ritorna. Questa è una cosa che non può esistere in una persona sana“, racconta. La conduttrice del podcast Un altro pianeta le fa eco: “Non riesci a fare realmente un’elaborazione del lutto, a convincerti che sia morto“.

Pascale rincara la dose, toccando il punto più doloroso: “Credo che questo sia dovuto al fatto che non l’ho salutato, non mi è stato permesso. Domandi il perché. Non lo so. Cosa ho fatto non lo so, se non il fatto di aver rotto degli schemi, degli equilibri che non vanno assolutamente toccati in quei contesti. Perché poi finisci nelle condizioni in cui rompi e paghi un prezzo altissimo. Ero a conoscenza purtroppo della malattia ma non credevo fosse così grave. Non avevo proprio la piena gravità della situazione“. La conduttrice le chiede allora se provi rabbia per non aver potuto dirgli addio e Pascale non esita: “Da morire, perché indipendentemente dalle cose che fai nella vita, che siano giuste o sbagliate, è stato eccessivo“, ammette senza giri di parole.

La storia d’amore

Francesca Pascale e Silvio Berlusconi si incontrano per la prima volta il 5 ottobre 2006. Lei è poco più che ventenne, attivista di Forza Italia, lui è una figura dominante della politica italiana. Pascale gli lascia il suo numero, e Berlusconi non tarda a ricontattarla, invitandola a Villa Certosa. Da quel momento il rapporto si intensifica, fino a trasformarsi in qualcosa di più profondo: nel 2011 iniziano a frequentarsi, e nel 2012 la loro relazione viene ufficializzata con un’intervista televisiva. Nonostante critiche, polemiche e continue speculazioni, il loro legame resiste per anni.

Ma nel 2020 arriva la rottura: a pesare sono la distanza tra vita privata e impegni politici, e una differenza d’età che, con il tempo, diventa difficile da ignorare. Ma nonostante la separazione, tra i due rimane un legame di affetto autentico. Soprattutto da parte di Pascale, che ancora oggi non perde occasione per ricordarlo con parole cariche di stima.