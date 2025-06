Francesca Pascale, il ricordo intimo per Silvio Berlusconi: “Tutto”

Il 12 giugno 2023 l’Italia ha salutato Silvio Berlusconi, il Cavaliere che per anni è stato Presidente del Consiglio, oltre ad essere una figura di spicco nel panorama televisivo e imprenditoriale. Nel giorno dell’anniversario della sua morte, Francesca Pascale lo ricorda con una foto sui social e una dedica molto intima, sottolineando il legame profondo che li univa, nonostante il loro successivo allontanamento.

Silvio Berlusconi, il dolce ricordo di Francesca Pascale

Sulle note di Io ci credo di Claudia Paganelli, Francesca Pascale ricorda Silvio Berlusconi con il quale per anni ha avuto una relazione, oltre ad essere collaboratori politici. Così, l’attivista ha condiviso una foto del suo ex compagno, intento a mangiare una pizza e poi la scritta: “Tutto. Ieri, oggi e per sempre”.

Francesca Pascale e Silvio Berlusconi, una storia d’amore infinita

Francesca Pascale e Silvio Berlusconi si sono incontrati per la prima volta il 5 ottobre 2006. All’epoca lei era una giovane attivista di Forza Italia ed era poco più che ventenne. Lasciò il suo numero al Cavaliere che non esitò a chiamarla per invitarla a visitare Villa Certosa. Nel corso degli anni i due si avvicinarono sempre di più fino a quando, nel 2011, iniziarono a frequentarsi. La loro relazione divenne ufficiale nel 2012 attraverso un’intervista televisiva. Non mancarono critiche e speculazioni mediatiche, tuttavia, il loro amore superò ogni ostacolo.

Anche le cose belle tendono a finire, così è avvenuto tra Pascale e Berlusconi. La coppia si separò nel 2020 per via di alcune difficoltà nel conciliare la vita privata con gli impegni politici e una differenza di età che cominciò a farsi sentire. Nonostante la fine della loro storia d’amore, tra i due è rimasto un rapporto di affetto, in particolare Pascale ha sempre affermato di essere riconoscente al Cavaliere, sottolineando l’importanza che ha avuto nella sua vita.

Proprio nel giorno della sua morte, il 12 giugno 2023, l’attivista di Forza Italia ha dichiarato in un’intervista che con la scomparsa di Silvio Berlusconi si è conclusa la sua vecchia vita.