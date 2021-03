Morto Raoul Casadei per Covid dopo ricovero. Famiglia contagiata

Una triste notizia che sconvolge in primis la Romagna e poi l’Italia intera e il mondo della musica: Raoul Casadei è morto per Covid-19. Il musicista si è spento all’età di 83 anni dopo aver perso la sua battaglia contro il virus che continua a non dare tregua. L’artista era ricoverato dal 3 marzo 2021 all’ospedale Bufalini di Cesena, lo stesso in cui si trova Gianni Morandi per le ustioni a mani, braccia e gambe, provocate da un incidente domestico. Le condizioni di salute dell’autore di Romagna Mia sono peggiorate dopo aver contratto il Coronavirus. Negli ultimi giorni si era ricorsi al casco perché la situazione a livello respiratorio era degenerata e non prometteva niente di buono. La figlia del re del liscio romagnolo, Carolina, aveva cercato di rassicurare i fan sulla salute del padre ma non si era sbilanciata oltre un ‘sta benino’.

La vita di Raoul Casadei è stata ricca di successi su tanti fronti: per diciassette anni maestro elementare, appassionato di musica iniziò a partecipare agli spettacoli dell’Orchestra Casadei alla fine degli anni ’50 e diffuse la musica da ballo in tutta l’Italia eseguendo numerosi concerti. Alla morte dello zio Secondo, direttore della compagine, Raoul prese in mano la conduzione. Lunga la lista dei successi: da Ciao Mara a La Mazurka di Periferia, da Romagna Capitale a Tavola Grande.

Casadei morto per Coronavirus: la sua famiglia è positiva. La moglie Pina in isolamento

La morte di Raoul Casadei ha lasciato sconvolti tutti. Attualmente tutta la famiglia dell’artista è positiva al Coronavirus. La moglie Pina, che non ha sviluppato la polmonite come il marito ma ha molta tosse, si trova in isolamento domiciliare. Di quindici componenti, quattordici sono contagiati. Unico escluso è il figlio Mirko che dal padre ha ereditato la passione per l’Orchestra.

Il 27 gennaio scorso, proprio Mirko, aveva condiviso su Facebook una foto per l’anniversario dei 58 anni di matrimonio dei suoi genitori. Uno strappo violento in un anno davvero difficile, che ha portato via molti genitori ai loro figli e questo ha lasciato un segno indelebile nella famiglia Casadei.