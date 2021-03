Raoul Casadei ricoverato in ospedale per Coronavirus: come sta ora

È stato ricoverato Raoul Casadei per Covid-19. Il re del liscio romagnolo si trova sotto osservazione dei medici all’ospedale Bufalini di Cesena. Adesso come sta? La figlia Carolina ha riferito ad AdnKronos che il padre sta abbastanza bene. La preoccupazione maggiore della famiglia è stata quando hanno notato la saturazione bassa, anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto scorso. I dottori hanno sottoposto Casadei a una ecografia ai polmoni e hanno visto che aveva un po’ di polmonite quindi il ricoverato è stato più che consigliato. Raoul non è l’unico ad essere stato colpito dal Covid-19. Sono quattordici i Casadei affetti dal virus: la moglie Pina e i suoi figli Carolina con il compagno Raffaele; Mirko, la sua compagna Sabrina, i loro figli Asia e Kim, Denis compagno di Asia e le loro due bimbe Noa e la piccola Adele che ha pure lei ha il Coronavirus; Mirna con il compagno Mirco e il figlio Manuel.

A Il Resto del Carlino Carolina Casadei ha svelato qualche dettaglio in più sulle condizioni di salute del padre, raccontando che è entrato in ambulanza da solo, con le sue gambe, senza barella, in quanto non accusava affanno:

“La prima volta è che in tredici ci troviamo tutti in casa. Una sensazione strana e una situazione incredibile che mai ci saremmo aspettatati”.

La madre Pina, invece, ha una brutta tosse ma attualmente si trova a casa perché non ha la polmonite. L’unico che non sembra avere il Covid è Mirko che si troverebbe chiuso in una stanza e avrebbe anche una paura terribile di prendere il virus. Eccetto qualche rara ospitata in televisione, Raoul Casadei partecipò nel 2006 alla quarta edizione del reality show televisivo L’Isola dei Famosi targata Simona Ventura. La sua permanenza in Honduras, però, durò fino alla terza puntata quando venne eliminato con il 54% dei voti. Grande appassionato di caccia, nel 2016 è stato protagonista della serie TV A Caccia con Raoul in onda sull’emittente Caccia TV.

Raoul Casadei fondatore dell’Orchestra Casadei: i suoi più grandi successi

Ricordiamo che l’uomo è il fondatore dell’Orchestra Casadei più famosa e longeva d’Italia, la più popolare nel settore del ballo. Tra le e più importanti canzoni dell’Orchestra ricordiamo: Romagna Mia, Romagna e sangiovese, Il valzer degli sposati, Ciao Mare e La Mazurka di Periferia.