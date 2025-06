Morto Pietro Ghislandi, ventriloquo e comico di Striscia La Notizia

E’ morto Pietro Ghislandi, ventriloquo noto come voce del pupazzo Sergio e comico dei programmi Drive In e Striscia La Notizia. Aveva 68 anni ed era malato già da tempo. A riportare la notizia del suo decesso è stato l’Eco Di Bergamo, città di cui era originario. Dai Fantastico in Rai al fianco di Pippo Baudo agli sketch su Mediaset, Pietro ha sempre dimostrato di essere un artista poliedrico e capace di spaziare tra la comicità, la musica, il cinema ed il teatro. Sono stati numerosi i colleghi che lo hanno ricordato con affetto.

Nelle ultime ore è venuto a mancare Pietro Ghislandi. Il comico, ventriloquo e musicista aveva da poco compito 68 anni ed era malato già da tempo. A riportare la notizia del suo decesso è stato il quotidiano L’Eco Di Bergamo, così come riportato da Fanpage.it. Pietro è nato appunto a Bergamo nell’aprile del 1957, dove ha iniziato una carriera come ventriloquo e mimo. In particolare i più lo ricordano come la voce del pupazzo Sergio che gli diede un’enorme popolarità. Ghislandi ha preso parte a diversi varietà, tra cui Fantastico con Pippo Baudo in Rai. Successivamente è approdato a Mediaset. In particolare ha partecipato a programmi come Drive In e Striscia La Notizia con sketch comici e satirici.

La carriera di Pietro Ghislandi non si è tuttavia limitata solo all’ambito comico. Ha difatti lavorato anche nel cinema e nel teatro, ricoprendo sia in ruoli comici che drammatici. Tra le sue interpretazioni nel cinema ricordiamo quella in film come “Muro di gomma” di Marco Risi, “I mitici – colpo gobbo a Milano” di Carlo Vanzina, “Vajont e Porzûs” di Renzo Martinelli. Sergio ha lavorato spesso anche con Leonardo Pieraccioni che lo ha voluto in numerosi sui film. Tra questi ricordiamo “Il principe e il pirata”, “Il paradiso all’improvviso”, “Ti amo in tutte le lingue del mondo” ed il “Professor Cenerentolo”, nel quale ha interpretato il ruolo del galeotto Pangrattato. Oltre che di teatro e cinema, Pietro era anche un appassionato di musica. E’ stato difatti anche un musicista.