Morto Joe E. Tata, addio a Nat di Beverly Hills: il ricordo di Steve

Joe E. Tata di Beverly Hills è morto. Chiunque sia cresciuto con questo telefilm non può che leggere questa notizia con estrema tristezza. La stessa che si avverte quando scompare un volto dello spettacolo che diventa negli anni familiare, e questo è successo con l’intero cast di Beverly Hills 90210. Brandon, Kelly, Donna, Steve, Brenda, Dylan, David e tutti gli altri hanno segnato un’epoca, o almeno hanno lasciato il segno in chi è cresciuto in quegli anni. Joe E. Tata ha interpretato un ruolo forse minore per qualcuno, ma il suo personaggio era parte integrante di uno dei luoghi simbolo della serie tv: il Peach Pit.

Era il bar in cui i giovani protagonisti si ritrovavano, il loro punto fermo negli anni. Ed è anche il bar in cui ha lavorato Brandon, diventato amico fraterno di Nat. Ed era proprio Nat il personaggio di Joe E. Tata, l’attore morto oggi di Beverly Hills. È venuto a mancare nelle ore scorse all’età di 85 anni, qualche anno fa gli era stato diagnosticato l’Alzheimer. La figlia aveva avviato una raccolta fondi online per le cure dell’attore.

Ad annunciare la morte di Nat di Beverly Hills è stato un suo collega di set. L’annuncio è arrivato dal profilo Instagram di Ian Ziering, che nella serie tv ha vestito i panni del frizzante Steve Sanders. Nello stesso post in cui ha detto addio a Joe E. Tata, Ian ha ricordato altri volti della serie venuti a mancare negli ultimi anni. Ha menzionato la scrittrice e produttrice Jessica Klein e l’attrice Denise Douse, ma è impossibile non ricordare anche Luke Perry, che interpretava Dylan McKay, scomparso a marzo del 2019.

“Joe era veramente eccezionale”, ha scritto Ziering nel suo lungo addio al compagno e collega. Ne ha parlato come un uomo generoso, saggio e felice. Ha raccontato che sebbene il Peach Pit fosse scenografia di Beverly Hills sembrava in realtà che fosse il set di una serie tutta incentrata su Nat. Per loro giovani attori del cast è stato un leader, così lo ha definito. Joe E. Tata ha ripreso il ruolo di Nat anche nello spin-off di Beverly Hills, che aveva come titolo solo 90210 e andato in onda dal 2008.