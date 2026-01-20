Morto il padre di Stefano De Martino, arriva il gesto a sorpresa di Antonino Spinalbese

Stefano De Martino colpito da un grave lutto. Nelle scorse ore è morto suo padre Enrico, a soli 61 anni. L’uomo era malato da tempo. Martedì 20 gennaio si svolgeranno i funerali a Torre Annunziata, comune di origine del conduttore Rai e dei suoi genitori. Dopo che ha iniziato a circolare la notizia del decesso, Antonino Spinalbese si è reso protagonista di un gesto tanto inatteso, quanto umano nei confronti dell’ex allievo di Amici.

Morto il padre di Stefano De Martino, spunta un cuore lasciato da Antonino Spinalbese

De Martino sta vivendo privatamente il suo dolore. Sui suoi profili social non ha in alcun modo menzionato la scomparsa dell’amato padre, che condivideva con lui la passione della danza. L’ultimo contenuto Instagram pubblicato dal conduttore risale a ieri e riguarda una pubblicità. Spinalbese sotto al post ha fatto apparire un cuore rosso. Un gesto che ha chiaramente voluto esprimere vicinanza e solidarietà, e che non è passato inosservato a molti fan, i quali hanno elogiato il parrucchiere, affermando che è un uomo sensibile e perbene.

Antonino e Stefano sono in qualche modo legati in quanto entrambi hanno avuto una relazione con Belen Rodriguez, con la quale condividono la genitorialità. De Martino e l’ex moglie sono infatti padre e madre di Santiago. L’argentina ha poi avuto una figlia con Spinalbese, la piccola Luna.

I messaggi di cordoglio dal mondo della tv

In queste ore molte persone stanno esprimendo vicinanza al conduttore. La Rai ha rilasciato una nota in cui si legge che l’azienda “partecipa commossa al lutto di Stefano De Martino e della sua famiglia” per la morte prematura di Enrico, ex ballerino professionista. La direzione Intrattenimento Prime Time ha aggiunto che una perdita così prematura “addolora profondamente tutti noi e tutte le persone che lo hanno conosciuto”.

Anche Endemol Shine Italia, società che produce Affari tuoi e Stasera tutto è possibile! e che fa parte del gruppo Banijay, ha rilasciato una nota in cui ha spiegato di partecipare “con profondo cordoglio al dolore della famiglia De Martino”. Messaggi di vicinanza anche dal mondo Mediaset, per cui il conduttore ha lavorato per diversi anni in svariati ruoli.

L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il presidente Fedele Confalonieri, i dirigenti e tutti i collaboratori hanno espresso il loro cordoglio per il grave lutto che ha colpito la famiglia De Martino. A spendere parole di supporto è anche stato Antonio Ricci, ideatore di Striscia la Notizia, programma che per anni è stato diretto concorrente di Affari Tuoi.