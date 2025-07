Morto il figlio di Verreth, Bari ferma il ritiro: la nota della squadra

Il Bari ha sciolto anticipatamente il suo ritiro a causa di una tragedia che ha colpito uno dei suoi calciatori. E’ difatti venuto a mancare nelle ultime ore il figlio secondogenito del centrocampista Matthias Verreth. Il bambino aveva solo un anno. Ancora non sono state rese note le cause della sua morte.

Morto il figlio di Verreth, il Bari ferma il ritiro

Lutto per il centrocampista del Bari, ex Brescia, Matthias Verreth. E’ difatti venuto a mancare nelle ultime ore il suo secondo figlio. La tragedia è avvenuta mentre il calciatore si trovava in ritiro insieme alla squadra. Il bambino aveva poco più di un anno e si trovava in Belgio con il resto della sua famiglia. Il club calcistico, dopo aver appreso la notizia, ha deciso di sciogliere anticipatamente il ritiro. La squadra ha quindi lasciato Roccaraso ed è stata annullata l’amichevole in programma questo martedì con la Cavese.

Di seguito la nota ufficiale pubblicata dal Bari:

Non abbiamo parole nel comunicare una notizia che poco fa ha sconvolto profondamente ognuno di noi.Il presidente Luigi De Laurentiis, lo staff tecnico, tutta la squadra, la dirigenza e i collaboratori biancorossi si stringono a Matthias Verreth e alla sua famiglia in uno dei momenti più terribili che un genitore e un essere umano possa provare: la scomparsa improvvisa di un figlio.Chiediamo a tutti i tifosi e tutte le tifose di stringersi idealmente ed emotivamente a Matthias, a sua moglie, alla loro primogenita e a tutti i loro cari in questo momento di terribile dolore. Il gruppo biancorosso farà rientro oggi stesso a Bari in segno di lutto e rispetto nei confronti di una tragedia come questa.

Anche la squadra campana contro cui il club pugliese avrebbe dovuto scontrarsi tra qualche giorno ha pubblicato un messaggio di cordoglio per il calciatore e la sua famiglia.

Matthias Verreth ha abbandonato immediatamente il ritiro. Sarebbe stato accompagnato in macchina all’aeroporto di Fiumicino dallo stesso Presidente del Bari, Luigi De Laurentiis.

Ancora non sono state rese note le cause del decesso del piccolo. Stando a quanto si può leggere sulla Gazzetta Dello Sport il bambino era stato ricoverato qualche giorno fa per un presunto virus. Verreth avrebbe appreso la notizia mentre si trovava a pranzo con il resto della squadra e sarebbe scoppiato in lacrime. Il piccolo era il suo secondogenito. Prima di lui il calciatore aveva avuto una bambina.

Il centrocampista belga di 27 anni è arrivato nel club biancorosso solo pochi giorni fa, precisamente il 16 luglio, dopo essersi svincolato dal Brescia. Con quest’ultima il calciatore ha collezionato 32 presenze e segnato quattro goal in serie B. Dopo la mancata iscrizione della squadra lombarda in B, Verreth ha firmato con il Bari con cui sarà fino al 2028.