Morto Don Mazzi, il “secondo padre” di Mara Venier: il dolore della conduttrice

Si è spento Don Mazzi: il fondatore della Fondazione Exodus è morto a 96 anni a Milano. La scomparsa del presbitero e attivista ha scosso il Paese. Nel capoluogo lombardo il sindaco Beppe Sala ha proclamato il lutto cittadino. In queste ore in tanti stanno ricordando Mazzi pubblicamente. Tra questi, Mara Venier che stimava profondamente il prete. Lo aveva ospitato svariate volte a Domenica In e lo considerava una sorta di secondo padre. E infatti nel ricordarlo in modo commosso ha usato la parola “papà”.

Morto Don Mazzi: il ricordo di Mara Venier e Renato Zero

“Oggi perdo il mio secondo padre. Sei stato un “prete da marciapiede “ che ha donato amore a tutti!”, ha scritto la conduttrice veneta su Instagram, a corredo di uno scatto in cui la si vede con Mazzi a Domenica In. Venier ha anche rimarcato che il presbitero ha salvato molte vite, in riferimento al suo impegno per il recupero di tossicodipendenti.

Anche Renato Zero ha dedicato un sentito pensiero per Mazzi, affermando che ha intrapreso oggi “il suo Viaggio Celeste verso una nuova vita. Lui che di vite ne ha salvate tante”, ha aggiunto il cantante. Ha quindi raccontato che tutte le volte che gli ha chiesto aiuto o gli ha segnalato persone bisognose di una mano tesa, il prete non ha mai detto di no. Anzi, è sempre stato ospitale e disponibile “Grazie Antonio per la tua costante presenza. Per la tua dolcezza. Per essere stato un faro infallibile nelle notti del disagio e della sofferenza. Che il Signore ti riservi un posto speciale accanto a lui. Dal tuo Renato con amore!”, ha concluso il cantautore.

Lutto cittadino a Milano e bandiere a mezz’asta

Messaggio di cordoglio anche dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha scritto in una nota di essere profondamente addolorato in quanto se ne è andato un “uomo straordinario”. Il politico ha evidenziato come Mazzi non si arrendesse mai e guardasse sempre al di là dei problemi. Anche Fontana ha rimarcato le tante vite salvate dall’attivista attraverso la sua comunità Exodus, oltre a ricordare diverse iniziative fatte di concerto con la Regione.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, poco dopo aver appreso la tragica notizia, ha proclamato il lutto cittadino che è stato fissato lunedì 3 agosto, quando verranno celebrate le esequie. Il funerale avrà luogo alle ore 15 nella Basilica di Sant’Ambrogio. Nello stesso giorno, come ulteriore segno di cordoglio della comunità meneghina, la bandiera civica sarà esposta a mezz’asta in tutte le sedi comunali.