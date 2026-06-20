Caterina Balivo sostituita da Venier e Delogu, fiction Capri tagliata: caos in Rai, “una vera vergogna”

Bufera sulla Rai, di nuovo: la tv pubblica ha combinato un pasticcio comunicativo. La prossima settimana terminerà la stagione della La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo nel pomeriggio dell’ammiraglia, dal lunedì al venerdì. L’azienda aveva affermato che al posto della trasmissione sarebbero state riproposte le puntate della fiction Capri. Tra l’altro è stato realizzato un mini video social in cui Bianca Guaccero parlava delle emozioni vissute sul set. Nelle scorse ore, i vertici di Viale Mazzini hanno fatto dietrofront: Capri non sarà trasmessa lasciando spazio alle ore 14 alle repliche dello show Le Stagioni dell’Amore, il dating show flop di Mara Venier, mentre alle ore 15 saranno mandate in onda le vecchie puntate de La Porta Magica, people show di Andrea Delogu. La faccenda ha innescato l’ira della produzione di Capri.

Capri cancellata dal palinsesto, a sostituire Balivo ci saranno Venier e Delogu: “Vergogna”

Uno dei protagonisti di Capri, l’attore Kaspar Capparoni, ha rilanciato sui suoi profili social la notizia del ripensamento della Rai in merito alla programmazione. “Grazie”, ha scritto sarcasticamente l’attore romano. Poco dopo, sul profilo social di Capri Fiction è apparso un comunicato durissimo contro la scelta del servizio pubblico:

“A quanto sembra la Rai ha ufficialmente cancellato dal palinsesto le repliche di Capri per l’ennesima volta. Questo comportamento è a dir poco imbarazzante. Annunciare le repliche con grande gioia e clamore per festeggiare i 20 anni della fiction per poi cancellarla dal palinsesto per replicare programmi che quasi nessuno guarderà è una vera vergogna. Ad annunciare anche che le repliche sono state cancellate è stato proprio il nostro Kaspar Capparoni. Noi ci scusiamo per loro! Se ci dovesse essere ancora una volta un cambio di rotta vi terremo informati”.

La faccenda è stata commentata con toni durissimi anche da Rita Dalla Chiesa, ex conduttrice di Forum e oggi parlamentare. “La Rai, l’estate, per tre mesi si dimentica di chi paga il canone per vederla. Trasmissioni inguardabili, repliche noiosissime. Una ne aspettavamo, “Capri”, e ce la stoppano. Le persone che restano a casa l’estate neanche sanno cosa sia Rai Play! Spiegazioni credibili ce ne sono?”, ha tuonato Dalla Chiesa su Instagram. Commenti simili sono stati lasciati anche da molti utenti, delusi per il cambio di rotta inerente al palinsesto estivo del pomeriggio dell’ammiraglia.

La fiction Capri compie 20 anni: la prima puntata trasmessa il 15 ottobre 2006

La fiction Capri ha avuto tre stagioni, rispettivamente di 24, 26 e 26 episodi. In totale sono state prodotte 76 puntate. La prima è stata messa in onda su Rai 1 il 15 ottobre 2006, venti anni fa. Chiusa la prima stagione, nel 2008 è stata trasmessa la seconda e nel 2010 la terza e ultima.

La prima e la seconda stagione hanno visto come protagonisti gli attori Gabriella Pession, Sergio Assisi, Kaspar Capparoni e Isa Danieli. La terza stagione è stata interpretata da Bianca Guaccero, Gabriele Greco e Lucia Bosè.