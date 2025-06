Morto Alvaro Vitali, addio a Pierino: l’ultima richiesta all’ex moglie

Il mondo del cinema piange la morte di Alvaro Vitali. Uno dei grandi protagonisti della comicità italiana è scomparso nel tardo pomeriggio, a Roma. Ricordato da tutti come Pierino, ha fatto la storia della commedia. L’attore era stato ricoverato due settimane fa in ospedale per una broncopolmonite recidiva, come ha rivelato qualche giorno fa l’ex moglie Stefania Corona. Ed è a lei che Vitali ha scritto la sua ultima lettera d’amore.

Morto oggi all’età di 75 anni, l’indimenticabile Pierino aveva, proprio nei giorni scorsi, scritto una lunga lettera alla sua ex moglie, tramite il settimanale DiPiù. Con questo messaggio, l’attore aveva deciso di fare una pubblica dichiarazione d’amore e di chiederle pace. I due vivevano ancora nella stessa casa, sebbene la relazione fosse ormai giunta al termine. La stessa Stefania Corona, a La Volta Buona, ha raccontato che non era d’accordo che continuassero a vivere sotto lo stesso tetto.

“Con il mio nuovo compagno viviamo tutti insieme, ma la mia attenzione è tutta per Alvaro”, ha dichiarato in TV la donna, rispondendo pubblicamente alla lettera d’amore. “Ha bisogno di me, ma solo per comodità”, ha anche aggiunto. Nella sua lettera d’amore, Vitali si diceva pronto a tornare insieme a Stefania, dalla quale ha divorziato – per volere di lei – proprio quest’anno.

Alvaro Vitali ha vissuto gli ultimi anni della sua vita combattendo contro la depressione. In particolare, dopo gli anni 2000, l’attore comico ha avuto difficoltà a trovare un posto nel cinema attuale. Per questo, parlando anche della sua pensione, il volto di Pierino aveva parlato della sua depressione. Il suo esordio nel mondo del cinema è avvenuto nel lontano 1969, scoperto da Federico Fellini.

Vitali, nel corso della sua carriera, ha conquistato un ruolo centrale nella commedia sexy all’italiana, ma tutti continueranno a ricordarlo come Pierino. Questo personaggio è divenuto nel tempo una figura familiare, negli anni ’80 e ’90 per le famiglie italiane, con le sue barzellette. Sono più di 150 i film in cui l’attore comico ha avuto modo di recitare, dopo delle quali è sparito dal mondo del cinema.

In televisione, il pubblico italiano l’ha ritrovato nei panni di Jean Todt a Striscia la Notizia e poi, nel 2006, nella terza edizione La fattoria, che ha abbandonato per problemi di asma.