Oggi 24 febbraio è venuto a mancare Maurizio Costanzo, una delle colonne portanti del giornalismo e della televisione italiana. La morte del conduttore ha stravolto i palinsesti di tutte le reti. Mediaset ha sospeso la programmazione di Uomini e donne. Rai 2 non ha mandato in onda la nuova puntata di BellaMà, sostituita da una vecchia intervista di Pierluigi Diaco allo stesso Maurizio Costanzo, e i diversi programmi d’informazione hanno dedicato grandi spazi al ricordo dell’artista. Inoltre, Mediaset ha annunciato un cambio importante anche per la prima serata. Questa sera, infatti, al posto della fiction di Raoul Bova, “Buongiorno Mamma”, verrà trasmesso uno Speciale Matrix sul conduttore in collaborazione con il TG5. Il titolo è “Costanzo l’uomo che ha cambiato la tv” e in studio ci saranno Nicola Porro e Susanna Galeazzi. Dopodiché, poco fa, l’azienda di Piersilvio Berlusconi ha annunciato, tramite comunicato stampa, un cambio programmazione dei prossimi giorni per ricordare il ‘Maestro della televisione’.

I palinsesti Mediaset del 25, 26 e 27 febbraio

Nella giornata di sabato 25 febbraio “Verissimo” andrà regolarmente in onda, mentre non ci sarà il consueto appuntamento con “C’è posta per te” in prima serata. Al suo posto alle ore 21.20 verrà trasmesso uno speciale realizzato da Maurizio Costanzo dal titolo “In ordine alfabetico” con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi per la prima volta intervistati insieme del 1999. Verrà, poi, seguito da “I Tre Tenori”, in cui verrà mostrata l’intervista di Maurizio Costanzo ed Enrico Mentana a Raimondo Vianello, Corrado e Mike.

Anche domenica 26 febbraio ci saranno cambiamenti. La puntata di “Amici” è stata sospesa, ma non è ancora chiaro cosa sostituirà il programma di Maria De Filippi. Alle 16:30, invece, la Toffanin condurrà uno speciale dal titolo “Verissimo presenta Ciao Maurizio”. Infine, lunedì 27 febbraio, Canale 5 seguirà in diretta i funerali di Maurizio Costanzo.

In aggiunta, per omaggiare lo storico giornalista, su tutte le reti Mediaset oggi 24 febbraio si può vedere un cartello a rotazione con un messaggio firmato da Pier Silvio Berlusconi: “Ciao Maurizio, sarai sempre nei nostri cuori. Pier Silvio”. Successivamente, seguiranno spot a rotazione e altre iniziative per rendere omaggio a Costanzo.