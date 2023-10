Morte Matthew Perry, parlano gli attori di Friends: la nota congiunta

A pochi giorni dalla morte di Matthew Perry, il cast di Friends ha deciso di rompere il silenzio. L’attore, come si ricorderà, era stato trovato senza vita, nella sua abitazione a Los Angeles, nella serata di sabato 28 ottobre. Dopo il comunicato da parte dei creatori di Friends (Marta Kauffman e David Crane, insieme al produttore esecutivo Kevin Bright) arrivato domenica scorsa, è stata la volta del cast della nota sitcom.

Morte Matthew Perry: il comunicato del cast di Friends

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, nonché volti storici di Friends, hanno rilasciato una nota congiunta, in esclusiva a People, dove hanno espresso tutto il loro dolore per la tragica morte di Matthew Perry. Queste le loro parole:

“Siamo tutti profondamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici colleghi. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma ci prenderemo un momento per elaborare il lutto e questa perdita incomprensibile. Con il passare del tempo diremo di più, come e quando potremo Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo“.

I sei attori lavorarono insieme per ben dieci anni e, sebbene si siano incontrati negli anni successivi per altri progetti, solo lo speciale The Reunion del 2021 lì riportò tutti e sei sul set della sitcom che li aveva consacrati. Pare, inoltre, stando ad una fonte vicina al Daily Mail, che Lisa Kudrow abbia espresso l’intenzione di adottare Alfred, il cane con cui Matthew Perry viveva.

Il comunicato dei creatori di Friends

Come accennato in precedenza, prima del comunicato del cast era arrivato quello dei creatori della serie, che domenica scorsa avevano utilizzato parole molto toccanti per esprimere il loro dolore:

“Siamo scioccati e profondamente rattristati dalla scomparsa del nostro amato amico Matthew. Sembra ancora impossibile. Tutto quello che possiamo dire è che ci sentiamo fortunati di averlo avuto come parte della nostra vita. Era un talento brillante. È un cliché dire che un attore si fa proprio un ruolo, ma nel caso di Matthew non ci sono parole più vere. Dal giorno in cui lo abbiamo sentito per la prima volta interpretare il ruolo di Chandler Bing, non c’era nessun altro per noi. Apprezzeremo sempre la gioia, la luce, l’intelligenza che ha portato in ogni momento, non solo nel suo lavoro, ma anche nella vita. Era sempre la persona più divertente nella stanza. Inoltre, era il più dolce, con un cuore generoso e altruista“.

La dinamica della morte di Matthew Perry

A tentare di ricostruire la dinamica della morte di Matthew Perry ci aveva pensato TMZ. Il noto attore avrebbe giocato a pickleball nella mattinata di sabato, per poi rientrare a casa e chiedere al suo assistente di svolgere alcune commissioni. L’attore sarebbe quindi morto per annegamento, nella sua vasca idromassaggio, una volta rimasto solo nell’abitazione. Al ritorno dell’assistente, Perry non avrebbe risposto alle chiamate, portando il primo a contattare i servizi d’emergenza. Stando a quanto riportato da Page Six, i soccorritori avrebbero risposto ad una chiamata per arresto cardiaco. Non sarebbero state trovate droghe all’interno dell’abitazione di Perry.

Dell’attore di Friends erano noti anche i suoi tentativi di disintossicarsi. Sono seimila le riunioni degli Alcolisti Anonimi a cui aveva preso parte, mentre per quindici volte era stato in centri di riabilitazione solo per l’alcol. Sessantacinque volte era stato disintossicato e aveva speso tra i 7 e i 9 milioni di dollari per sottoporsi a cure e tornare sobrio.