Matthew Perry di Friends: cause morte e le 6mila riunioni per l’alcol

Si è spento Matthew Perry. Il noto attore, volto della storica serie Friends, è stato trovato senza vita, nella vasca idromassaggio della sua abitazione a Los Angeles, nella serata di sabato 28 ottobre. A svelare alcuni dettagli sulla morte di Perry è stato un suo amico, che ha parlato con TMZ.

Morte di Matthew Perry: la ricostruzione

Secondo TMZ, Matthew Perry avrebbe giocato pickleball nella mattinata di sabato, per poi rientrare in casa e chiedere al suo assistente di svolgere alcune commissioni. L’attore sarebbe quindi morto per annegamento una volta rimasto solo: “Ci è stato detto che lui è tornato a casa di mattina dopo aver giocato a pickleball per due ore e che ha mandato il suo assistente a fare una commissione poco dopo. Questo suo amico ci ha rivelato che quando l’assistente è tornato, ha scoperto che l’uomo non rispondeva e quindi ha chiamato i servizi di emergenza“.

Rimane da chiarire se ciò che Perry stava facendo prima della sua morte possa aver avuto o meno un ruolo nella sua prematura scomparsa. Le indagini sono ancora in corso. Anche Page Six ha dato una versione simile in merito all’accaduto. I soccorritori avrebbero risposto ad una chiamata per arresto cardiaco dopo che l’attore era stato trovato nella sua casa a Los Angeles. Nell’abitazione, secondo quanto riportato dall’Ansa, non sarebbero state trovate droghe.

Nella sua vita ha partecipato a seimila riunioni degli Alcolisti Anonimi. È stato quindici volte in centri di riabilitazione solo per l’alcol. Sessantacinque volte è stato disintossicato e ha speso tra i 7 e i 9 milioni di dollari per sottoporsi a cure e tornare sobrio. Gli oppioidi erano l’altro buco nero.

Matthew Perry: la vita privata

Matthew Perry nacque a Williamstown, in Massachussets, nel 1969. Approdato a Los Angeles quando era solo un teenager, Perry venne scelto per la serie Friends nel 1994, dove ha vestito i panni di Chandler. L’attore non si è mai sposato, ma ha avuto diverse storie d’amore note al pubblico. Tra le sue relazioni spiccano quelle con Julia Roberts (negli anni ’90, per pochi mesi) e Cameron Diaz (nel 2007), mentre l’ultima risale al 2021, con Molly Hurwitz. Perry e Hurwitz erano stati ad un passo dal matrimonio nel 2020, ma un anno dopo annunciarono la rottura.

Prima di Molly, Perry era stato fidanzato, dal 2006 al 2012, con Lizzy Caplan (attrice di Master of Sex). Page Six ha riportato come tra le ex di Perry ci fossero anche Lauren Graham (Una mamma per amica), Yasmine Bleeth, Neve Campbell, Maeve Quinlan (Beautiful) e Rachel Dunn (dal 2003 al 2005). Matthew Perry ha anche una figlioccia: Tara Murray. Nel settembre 2022, l’attore aveva condiviso sui social una foto con quest’ultima durante gli US Open, presentandola ai fan come la ragazza alla quale aveva fatto da padrino.