Morte Libero De Rienzo: polvere bianca in casa, esito autopsia

La morte di Libero De Rienzo ha lasciato sgomento nel mondo del cinema. L’attore è scomparso all’età di 44 anni stroncato da un infarto. Il corpo è stato ritrovato a terra nella sua casa da un suo amico. La notizia è stata data dalla famiglia venerdì 16 luglio scorso. I magistrati stanno indagando per il reato di morte come conseguenza di un altro reato. L’ipotesi è che De Rienzo avesse consumato droga. Sul corpo, infatti, sarebbe stata trovata della polvere bianca. È notizia dell’ultima ora che queste tracce, riconducibili forse a qualche sostanza stupefacente, non sono state trovate sul corpo dell’artista ma su un tavolino all’interno del suo appartamento dietro Villa Pamphilj. Non è escluso ancora che Libero De Rienzo possa aver consumato droghe prima della sua tragica fine. Al momento non si hanno ulteriori dettagli. Si attendono i risultati dell’esame effettuato sulla sostanza ritrovata.

Lunedì 19 luglio, inoltre, arriveranno anche gli esiti sull’autopsia. La moglie Marcella Mosca ha svelato che in passato l’attore ha avuto una dipendenza da cocaina, ma era pulito da tempo. È stata la donna a lanciare l’allarme proprio nella serata di lunedì. Il marito non rispondeva alle sue chiamate quindi ha chiamato un amico fidato che aveva le chiavi del suo appartamento per chiedergli di andare a controllare come stesse Libero. Quando è arrivato ha fatto la terribile scoperta con il corpo di De Rienzo privo di vita molto probabilmente già nelle 24 ore precedenti.

Spunta un sospetto sul messaggio dietro all’ultimo post su Instagram pubblicato da Libero De Rienzo. Mercoledì notte, poche ore prima di morire, ha postato una foto di un posacenere zeppo di mozziconi di sigaretta e il commento “Notte Africana. Tanto vale accendersi un fuoco”. E proprio il post avrebbe avvalorato il sospetto che l’eroina potrebbe averla fumata.

Morto Libero De Rienzo a 44 anni: sotto choc personaggi dello spettacolo e amici

La morte di Libero De Rienzo ha lasciato sotto choc. Tanti i ricordi a lui dedicati, come quello di Vanessa Incontrada e altri personaggi famosi. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e in molti hanno ricordato Picchio come un uomo dolce e pieno di vita, divertente, che aveva sempre la battuta pronta e incarnava lo spirito napoletano. Sapeva leggere le persone, era sensibile ma anche un amico vero.