Morte Fausto Pinna, Iva Zanicchi rompe il silenzio: cos’ha detto

Iva Zanicchi rompe il silenzio dopo la morte del suo compagno, Fausto Pinna, avvenuta l’8 agosto scorso a soli 74 anni dopo una lunga malattia. Due anni fa, al produttore musicale era stato diagnosticato un tumore ai polmoni e, lo scorso anno, Iva aveva annunciato di prendersi una pausa da concerti e impegni televisivi per stare accanto all’uomo con cui condivideva la vita da ben 37 anni. Proprio ieri, 9 agosto, si sono svolti i funerali di Fausto a Lesmo (in provincia di Monza e Brianza), nella chiesa di Santa Maria Assunta. Dunque, oggi, 10 agosto, la Zanicchi ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta dopo la scomparsa del compagno, per ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini.

La nota cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae abbracciata al suo Fausto, esprimendo gratitudine ad amici, colleghi e ammiratori per la vicinanza dimostrata durante questo momento di grande dolore:

Come avrete saputo il mio caro Pippi è salito in cielo, ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno dimostrato la loro vicinanza. In questo momento di dolore le vostre parole di affetto mi sono di grande conforto , grazie grazie grazie vi voglio bene. Iva

Il post è stato immediatamente invaso da messaggi di condoglianze e affetto per Iva Zanicchi. Tra i numerosi commenti, troviamo anche quelli di molti personaggi dello spettacolo come Eleonora Giorgi, Simona Ventura, Drusilla Foer, Francesco Oppini, Samuel Peron, Jonathan Kashanian e tanti altri.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna: la loro storia d’amore

Iva Zanicchi e Fausto Pinna si sono incontrati nel 1987 e da allora non si sono più separati. I due non si sono mai sposati e non hanno avuto figli insieme, ma Iva ha una figlia, Michela, nata da un precedente matrimonio. Fausto, un accanito fumatore, ha ricevuto due anni fa una diagnosi di tumore ai polmoni, con una prognosi iniziale di soli due mesi di vita. Nonostante ciò, è riuscito a combattere per altri due anni. Solo un paio di mesi fa, in un’intervista ad Estate in diretta, Iva aveva rivelato che le condizioni di Fausto erano notevolmente peggiorate e che era ormai molto stanco.

L’8 agosto 2024, Fausto Pinna è scomparso a soli 74 anni. Iva Zanicchi ha dichiarato ai giornalisti di provare un “dolore immenso” per la perdita del suo “Pippi” (questo il nomignolo datogli dalla cantante), con cui ha condiviso 37 anni di vita.