Un’ex vippone ha rivelato di non gradito la scelta del programma di non comunicare ai concorrenti la morte di Maurizio Costanzo

Reduce dall’esperienza al “Grande Fratello Vip“, Davide Donadei ha rilasciato un’intervista a “Superguidatv”, in cui parla della sua esperienza, dei suoi coinquilini e delle polemiche scaturitesi fuori dal reality. Durante la sua permanenza nella Casa, esattamente lo scorso 24 febbraio, lo storico giornalista e conduttore Maurizio Costanzo è venuto a mancare, causando una tristezza generale nel mondo dello spettacolo. Ai Vipponi non è mai stata comunicata questa notizia, come successe gli scorsi anni per altri personaggi famosi scomparsi. Ebbene, Donadei ha confessato di non aver gradito molto questa decisione. Com’è noto, il ristoratore ha partecipato ad una delle trasmissioni più conosciute di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“, la cui redazione per lui è una vera e propria famiglia. Per questo, gli sarebbe piaciuto essere informato dell’accaduto:

La redazione di Uomini è Donne è come una famiglia per me. Quando ho saputo di Maurizio Costanzo, mi sono domandato: perchè non hanno detto nulla? In puntata sicuramente una frase rivolta a Maria ci sarebbe stata, visto anche i rapporti di molti di noi con i suoi programmi. Tanta gente se è lì deve dire grazie a Maria. Mi è dispiaciuto molto.

Davide Donadei e l’esperienza al GF Vip

Per Donadei, il GF Vip era un vero e proprio obiettivo, che rincorreva da tanto tempo: l’ex tronista, infatti, si era già proposto per la scorsa edizione ed ha aspettato più di un anno impazientemente per poter entrare nella Casa più spiata d’Italia. Nonostante le difficoltà della convivenza, tra disordine e turni dei bagni, per Davide è stata un’esperienza unica e ha confessato che sarebbe pronto ad affrontare anche un altro reality, ancora più duro, ovvero “L’Isola dei Famosi“. Per quanto riguarda gli altri concorrenti, il ristoratore non ha avuto dubbi: Oriana Marzoli è la più stratega, anche se se la gioca con Edoardo Tavassi. La più grande delusione è stata Alberto De Pisis, mentre Daniele Dal Moro è stata la più bella scoperta. Tra le coppie, ha dichiarato di credere nei “Donnalisi“, poiché nonostante nell’ultimo periodo Edoardo Donnamaria “era fuori di sè”, fuori dalla Casa il loro rapporto sarà solo che in discesa. Ma chi vincerà? Secondo lui, a giocarsela saranno Oriana e Nikita Pelizon.

Il clima tra i concorrenti è sicuramente cambiato, a seguito delle restrizioni imposte dal cambio di linea editoriale attuato dalla Mediaset. Addirittura, l’ex tronista ha confessato di aver pensato di abbandonare, perché ormai dentro la Casa vivevano in uno stato d’ansia. Queste nuove regole hanno portato alla squalifica di ben due pezzi di diamante del programma: Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Quest’ultimo, in particolare, non ha preso molto bene la sua uscita e, da allora, ha più volte attaccato la trasmissione:

Per il provvedimento nei confronti di Daniele, beh ti dico che nell’ultimo mese eravamo stati ripresi più volte per atteggiamenti che non potevano più passare. Questo atteggiamento è stato valutato in questo modo qui e hanno ritenuto più giusto squalificare Daniele per il comportamento che ha avuto nei confronti di Oriana. Daniele è una persona intelligente, ti posso dire che dopo sei mesi e mezzo era anche arrivato un po’ ad essere ‘bollito’. Non si è regolato nell’atteggiamento, ma non credo che lui volesse assolutamente fare del male a Oriana. Per le dichiarazioni contro il Grande Fratello, beh dobbiamo stare a vedere cosa avrà da dire e poi magari posso giudicare.

Davide Donadei e il rapporto con Chiara Rabbi

Mentre era nella Casa, la sua ex fidanzata Chiara Rabbi lo ha attaccato più volte, accusandolo di averla tradita e di non star mostrando la sua vera essenza. Appena uscito, Davide ha lanciato una frecciatina a chi “parla solo per un like in più”. Bordata, chiaramente, riferita all’ex corteggiatrice:

Sarei stupido a nascondere questa cosa. Avrei voluto che la questione si risolvesse non sui social. Quel tweet mostrato in puntata mi ha infastidito molto, è un post fatto palesemente con lo scopo di voler ritornare sulla scena, altrimenti non ha senso farlo dopo un anno. Nonostante lei sapesse quanto io tenessi a fare questa esperienza, è stato un colpo oltre che poco corretto, anche un colpo basso, perchè a me ha messo il bastone tra le ruote. Noi ci siamo voluti bene e non poco. Invece di difendere il nostro rapporto e quello delle nostre famiglie si è pensato a mettere al primo posto il discorso televisivo. Sono state dette e scritte cose non vere.

Ci sarà la possibilità di chiarire per Donadei o è una storia chiusa per sempre? “Ad oggi farebbe bene soprattutto a lei. Ho pensato non di chiarire, ma di farle capire che tutto quello che è stato scritto e detto sono delle falsità. Io ne ho le prove, non ho problemi a dimostrarlo. Mi chiedo perchè non ha fatto questo post mesi fa? Perchè ora che era il mio momento di maggiore esposizione? Perchè farlo quando sono al GFVIP?”, ha infine ribadito.