Davide Donadei aggredito e derubato a Milano: cosa è successo

Spavento per Davide Donadei dopo la settima edizione del Grande Fratello Vip. Tornato da poco alla normalità in seguito all’intensa esperienza nel bunker di Cinecittà, l’ex tronista di Uomini e Donne è rimasto coinvolto in uno spiacevole episodio. Il 27enne, come raccontato su Instagram, è stato aggredito e derubato da alcuni ragazzini a Milano. Tutto è accaduto fuori un locale del capoluogo lombardo, dove Donadei ha trascorso la serata in compagnia di alcuni amici.

Davide Donadei ha confidato ai suoi follower su Instagram:

“Ragazzi, a Milano mi hanno fregato la mia collana d’oro. Vi spiego brevemente. Non voglio fare queste storie per fare la vittima. Ieri fuori da un locale quattro ragazzi mi hanno aggredito prendendomi in giro. Più che aggredito, spintonato, mettiamola così. La situazione dopo pochi attimi si è subito tranquillizzata. Oggi stavo parlando di questo piccolo inconveniente con Alessandro. Alla fine del racconto lui mi ha chiesto: “Ma avevi la collana d’oro?”. E io dico: “Sì!”. E poi ho realizzato: ragazzi, mi hanno fregato la collana d’oro. Però sono stati bravi. Vi dico che sono stati bravi”

Al momento non è chiaro se la vicenda sia stata denunciata alle forze dell’ordine o meno. Nei giorni scorsi l’ex concorrente del GF Vip ha fatto delle precisazioni importanti sui social network in merito al suo rapporto con Chiara Rabbi, conosciuta alla corte di Maria De Filippi.

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono visti dopo il Grande Fratello Vip

Davide Donadei e Chiara Rabbi, dopo l’eliminazione del pugliese al Grande Fratello Vip 7, si sono incontrati privatamente ed hanno chiarito alcune questioni rimaste in sospeso ed emerse mentre l’ex tronista di Uomini e Donne si trovava all’interno della Casa più spiata d’Italia.

In breve: Davide e Chiara si sono conosciuti nel dating show di Canale 5 e dopo qualche mese di relazione si sono detti addio. Lei ha lasciato intendere a chiare lettere di essere stata tradita, lui ha sempre negato tutto per poi mettersi alla prova nel reality show di Alfonso Signorini, dove è entrato in corsa alla settima edizione.

Nella complicata situazione ad un certo punto si è inserita Arianna Gianfelici, ex allieva di Amici di Maria De Filippi la quale che ha rilasciato più volte delle dichiarazioni con le quali ha fatto capire di aver avuto un rapporto clandestino con Donadei.

Quest’ultimo ha così cercato Chiara Rabbi per un ultimo confronto, come raccontato dall’ex corteggiatrice sui social network:

“C’è stato un chiarimento, abbiamo visioni completamente diverse ma questo già lo sapevamo. Abbiamo parlato di tante cose, oggi però abbiamo preso due strade diverse e per un quieto vivere continuiamo su due strade diverse. Quel che è stato è stato”

Chi è Davide Donadei, ex Uomini e Donne e Grande Fratello Vip

Classe 1995, Davide Donadei è un ristoratore del Salento. È diventato noto nel 2020, quando è stato scelto come tronista di Uomini e Donne. Grazie al programma di Maria De Filippi ha conosciuto Chiara Rabbi, ma la storia tra i due è durata a malapena qualche mese. Successivamente ha fatto parte del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip.